 Skrydis virto košmaru: nevaldomą vyrą keleiviai priklijavo prie sėdynės

Skrydis virto košmaru: nevaldomą vyrą keleiviai priklijavo prie sėdynės

2026-09-21 17:48
Parengė Brigita Juodelytė

Skrydis į Niuarką virto chaosu, kai 67-erių keleivis staiga tapo agresyvus, ėmė svaidytis rasistiniais įžeidimais ir gąsdinti, kad lėktuvas suduš. Kiti keleiviai vyrą sutramdė ir lipnia juosta pririšo prie sėdynės, o orlaivis buvo priverstas skubiai leistis Baltimorėje. Po sulaikymo vyras tikino nieko neprisimenantis, skelbia portalas „Unilad“.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį

Pranešama, kad Arthurą Layne’ą Lundeeną apėmė visiškas netikėjimas, kai Merilando valstijoje vykusiame posėdyje teismo komisaras George’as Haag’as perskaitė jam pateiktus kaltinimus dėl rugsėjo 3-iąją įvykusio incidento oro bendrovės „American Airlines“ lėktuve, skridusiame į Niuarko oro uostą.

Skrydžio keleiviai pasakojo, kad vyras tapo nevaldomas. Šalia jo sėdėjęs žmogus tvirtino niekada nematęs, kad kas nors vos per akimirką taip pasikeistų.

Vaizdo įrašo stop kadras

Tačiau praėjus vos parai po sulaikymo, areštinėje pabudęs A. L. Lundeenas teigė neprisimenantis tariamo savo išpuolio.

„Aš užpuoliau policijos pareigūną? Čia taip parašyta?“ – prasidėjus teismo posėdžiui Anapolyje, Merilando valstijoje, klausė jis.

„Neturiu savo akinių“, – pridūrė A. L. Lundeenas, teismo komisarui skaitant jam pateiktus kaltinimus. Posėdžio garso įrašą gavo leidinys „Baltimore Banner“.

„O Dieve. Kokia bėda. Nieko iš to neprisimenu“, – sakė vyras.

Arizonoje gyvenantis vyras teismui pasakojo skridęs į Niuarką padėti vienai iš savo dukterų persikelti į naują butą jos gimtadienio proga. Tačiau po incidento jis neteko darbo.

„Ši kelionė man sudavė dvigubą smūgį. Na, o dabar jau ir trigubą“, – cituojamas vyras.

Šalia A. L. Lundeeno lėktuve sėdėjo prieštaringai vertinamas rašytojas ir mesijinio judaizmo rabinas Jonathanas Cahnas. Jis pasakojo, kad jų pokalbis tapo vis aštresnis, kai jiedu pradėjo diskutuoti apie tikrąją Dievo galios reikšmę Žemėje ir žmonių gyvenimuose.

„Niekada nemačiau, kad žmogus per vieną akimirką iš šviesaus taptų toks tamsus, tarsi jį būtų kažkas užvaldęs“, – pasakojo J. Cahnas.

„Iš draugiškiausio žmogaus pasaulyje jis virto tamsia asmenybe“, – pridūrė keleivis.

Kitas lėktuvo keleivis Juanas Mejia teigė, kad 67-erių vyras elgėsi labai priešiškai ir aplinkiniams laidė piktus žodžius.

Dar vienas keleivis tvirtino, kad A. L. Lundeenas visiems lėktuve pareiškė: „Mes visi mirsime.“

„Lėktuvas suduš“, – esą pridūrė jis.

Keleivių teigimu, vyrui tampant vis nepaklusnesniam ir agresyvesniam, keli žmonės susivienijo ir jį fiziškai sutramdė. Galiausiai A. L. Lundeenas buvo pririštas prie sėdynės lipnia juosta.

Vyras buvo sulaikytas ir apkaltintas antrojo laipsnio užpuolimu bei viešosios tvarkos pažeidimu.

Teismo posėdyje išklausius kaltinimus ir aplinkybes, dėl kurių lėktuvas buvo priverstas skubiai leistis Baltimorėje, vyras paleistas į laisvę. Tačiau jam nurodyta nevartoti narkotinių medžiagų ir alkoholio.

Kitas A. L. Lundeeno teismo posėdis numatytas spalio 19 dieną.

Šiame straipsnyje:
skrydis
lėktuvas
lėktuvo keleivis
lipni juosta
American Airlines
incidentas
agresyvus keleivis
avarinis nusileidimas
oro uostas
keleivių konfliktas
rasistiniai įžeidimai
užpuolimas
viešosios tvarkos pažeidimas
teismo posėdis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų