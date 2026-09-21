Skrydis virto košmaru: nevaldomą vyrą keleiviai priklijavo prie sėdynės

Pranešama, kad Arthurą Layne’ą Lundeeną apėmė visiškas netikėjimas, kai Merilando valstijoje vykusiame posėdyje teismo komisaras George’as Haag’as perskaitė jam pateiktus kaltinimus dėl rugsėjo 3-iąją įvykusio incidento oro bendrovės „American Airlines“ lėktuve, skridusiame į Niuarko oro uostą.
Skrydžio keleiviai pasakojo, kad vyras tapo nevaldomas. Šalia jo sėdėjęs žmogus tvirtino niekada nematęs, kad kas nors vos per akimirką taip pasikeistų.
Tačiau praėjus vos parai po sulaikymo, areštinėje pabudęs A. L. Lundeenas teigė neprisimenantis tariamo savo išpuolio.
„Aš užpuoliau policijos pareigūną? Čia taip parašyta?“ – prasidėjus teismo posėdžiui Anapolyje, Merilando valstijoje, klausė jis.
„Neturiu savo akinių“, – pridūrė A. L. Lundeenas, teismo komisarui skaitant jam pateiktus kaltinimus. Posėdžio garso įrašą gavo leidinys „Baltimore Banner“.
„O Dieve. Kokia bėda. Nieko iš to neprisimenu“, – sakė vyras.
Arizonoje gyvenantis vyras teismui pasakojo skridęs į Niuarką padėti vienai iš savo dukterų persikelti į naują butą jos gimtadienio proga. Tačiau po incidento jis neteko darbo.
„Ši kelionė man sudavė dvigubą smūgį. Na, o dabar jau ir trigubą“, – cituojamas vyras.
Šalia A. L. Lundeeno lėktuve sėdėjo prieštaringai vertinamas rašytojas ir mesijinio judaizmo rabinas Jonathanas Cahnas. Jis pasakojo, kad jų pokalbis tapo vis aštresnis, kai jiedu pradėjo diskutuoti apie tikrąją Dievo galios reikšmę Žemėje ir žmonių gyvenimuose.
„Niekada nemačiau, kad žmogus per vieną akimirką iš šviesaus taptų toks tamsus, tarsi jį būtų kažkas užvaldęs“, – pasakojo J. Cahnas.
„Iš draugiškiausio žmogaus pasaulyje jis virto tamsia asmenybe“, – pridūrė keleivis.
Kitas lėktuvo keleivis Juanas Mejia teigė, kad 67-erių vyras elgėsi labai priešiškai ir aplinkiniams laidė piktus žodžius.
Dar vienas keleivis tvirtino, kad A. L. Lundeenas visiems lėktuve pareiškė: „Mes visi mirsime.“
„Lėktuvas suduš“, – esą pridūrė jis.
Keleivių teigimu, vyrui tampant vis nepaklusnesniam ir agresyvesniam, keli žmonės susivienijo ir jį fiziškai sutramdė. Galiausiai A. L. Lundeenas buvo pririštas prie sėdynės lipnia juosta.
Vyras buvo sulaikytas ir apkaltintas antrojo laipsnio užpuolimu bei viešosios tvarkos pažeidimu.
Teismo posėdyje išklausius kaltinimus ir aplinkybes, dėl kurių lėktuvas buvo priverstas skubiai leistis Baltimorėje, vyras paleistas į laisvę. Tačiau jam nurodyta nevartoti narkotinių medžiagų ir alkoholio.
Kitas A. L. Lundeeno teismo posėdis numatytas spalio 19 dieną.
Naujausi komentarai