Slaugytojui – teismo nuosprendis: mirtinų vaistų kokteilius švirkštė norėdamas sumažinti darbo krūvį

Vakariniame Acheno mieste teismas pripažino 44-erių kaltinamąjį kaltu dėl nusikaltimų, įvykdytų 2023 ir 2024 metais Viurzeleno miesto ligoninėje.
Teismas taip pat nusprendė, kad nusikaltimai buvo „ypač sunkūs“, todėl jam neturėtų būti taikoma galimybė išeiti į laisvę anksčiau nei po 15 metų, kaip paprastai būna tokiais atvejais.
Prokurorai teigė, kad vyras, kurio vardas ir pavardė neviešinami, elgėsi kaip „gyvenimo ir mirties šeimininkas“ savo slaugomų pacientų atžvilgiu. Jo advokatai reikalavo vyro išteisinimo teismo procese, kuris prasidėjo kovą.
Pasak prokurorų, jis aukoms, kurių dauguma buvo pagyvenę asmenys, sušvirkštė mirtinų raminamųjų vaistų kokteilių, norėdamas sumažinti savo darbo krūvį naktinėse pamainose.
Teismui jie pasakė, kad vyras turėjo asmenybės sutrikimą, niekada nerodė jokios užuojautos pacientams ir teismo metu neišreiškė jokio gailesčio.
Teismui buvo pranešta, kad slaugytojas naudojo morfiną ir midazolamą – raumenis atpalaiduojantį vaistą, kuris kartais naudojamas per egzekucijas Jungtinėse Valstijose.
Empatijos trūkumas
Prokurorų teigimu, vyras dirbo „be entuziazmo ir be motyvacijos“.
Susidūręs su pacientais, kuriems reikėjo aukštesnio lygio priežiūros, jis būdavo susierzinęs, pasižymėjo visiška empatijos stoka.
Slaugos studijas jis baigė 2007 metais. Nuo tada dirbo įvairiems darbdaviams, be kita ko, ir Kelne.
Slaugytojas nuo 2020-ųjų dirbo Viurzeleno ligoninėje ir buvo sulaikytas 2024-ųjų vasarą.
Prokurorai naujienų agentūrai AFP sakė, kad buvo atliktos ekshumacijos siekiant nustatyti daugiau aukų, pridurdami, jog vyras gali būti teisiamas iš naujo.
Ši byla primena liūdnai pagarsėjusio vokiečių slaugytojo Nielso Hoegelio (Nilso Hėgelio), kuriam 2019 metais buvo skirta bausmė iki gyvos galvos už 85 pacientų nužudymą, bylą.
N. Hoegelis, kuris, kaip manoma, yra daugiausiai gyvybių atėmęs šių laikų Vokietijos serijinis žudikas, 2000–2005 metais mirtinomis injekcijomis žudė ligoninės pacientus, kol galiausiai buvo sučiuptas darantis nusikaltimą.
Psichiatrai teigė, kad jis turėjo „sunkų narcisistinį sutrikimą“.
Liepą Berlyne prieš teismą stojo paliatyviosios slaugos specialistas iš sostinės, Vokietijos žiniasklaidos įvardijamas kaip Johannesas M. (Johanesas M.), kaltinamas nuo 2021 metų rugsėjo iki 2024 metų liepos nužudęs 15 žmonių.
Jis įtariamas tuo, kad bent penkiais atvejais padegė jų namus, siekdamas nuslėpti savo nusikaltimus.
