2025-11-10 09:13
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Sekmadienio vakarą Vakarų Slovakijoje susidūrus dviem traukiniams buvo sužeista dešimtys žmonių, iš kurių 11 buvo nugabenti į ligoninę, paskelbė šalies vyriausybė.

Slovakijoje susidūrus traukiniams sužeista dešimtys žmonių / Scanpix nuotr.

Pasak pareigūnų, šiuose traukiniuose, kurie važiavo maždaug už 20 km į šiaurę nuo sostinės Bratislavos, tarp Sviati Juro ir Pezinoko, buvo apie 800 keleivių.

Kalbėdamas įvykio vietoje, vidaus reikalų ministras Matušas Šutajus Eštokas pareiškė, kad nors dauguma nukentėjusiųjų patyrė tik nesunkius sužalojimus, į ligoninę Bratislavoje buvo nugabenta 11 žmonių.

Susidūrę traukiniai – „Tatran“ greitasis traukinys tarp Košicės ir Bratislavos ir regioninis greitasis traukinys tarp Nitros ir sostinės.

