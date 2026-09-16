Slovakijos šaudmenų gamykloje kilo gaisras

Pasak kontroliuojančiosios bendrovės „MSM Group“ atstovo, gaisras kilo ant pastato stogo, remontuojamo kitos įmonės.
Pirmiausia apie gaisrą po vidurdienio buvo pranešta feisbuko puslapyje „Dianie v Snine“. Iš pastato kilo juodi dūmai.
„Pranešta apie didelį gaisrą netoli buvusios „Vihorlat“ gamyklos, į įvykio vietą išsiųstos kelios gaisrinės mašinos!“ – sakoma įraše.
Tiršti juodi dūmai buvo matomi iš kelių miesto rajonų, pranešė portalas Noviny.sk. Miesto valdžia patarė gyventojams riboti laiką lauke, tęsiantis gaisro gesinimo darbams.
„MSM Group“ priklauso milijardieriaus Michalo Strnado Čekoslovakijos grupei (CSG). „ZVS Holding“ specializuojasi didelio ir vidutinio kalibro šaudmenų tankams, artilerijai ir raketų paleidimo įrenginiams, taip pat minosvaidžių sviedinių gamyboje.
Rugsėjo 11-osios vakarą gaisras kilo ginklų gamintojos EMKO šaudmenų sandėlyje vidurio Bulgarijoje. Bulgarijos vidaus reikalų ministras atkreipė dėmesį į šio incidento panašumus su ankstesniu gaisru EMKO sandėlyje rugpjūtį. Prokuratūra tiria visas versijas, įskaitant piktavališko veiksmo.
EMKO priklauso verslininkui Emilianui Gebrevui, 2015 m. išgyvenusiam veikiausiai nuodijimą medžiaga „Novičiok“.
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