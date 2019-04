Slovakų žurnalisto žudikas prisipažino padaręs nusikaltimą

Tai pranešė Slovakijos radijas, remdamasis šaltiniais policijoje.



M. Marčekas prisipažino padaręs nusikaltimą per apklausą Nacionalinėje kovos su nusikalstamumu agentūroje, surengtą Slovakijos vakaruose esančiame Nitros mieste. Išsamesnių detalių teisėsaugos institucijų darbuotojai nepateikia.



M. Marčekas anksčiau buvo sulaikytas kaip nužudymo bendrininkas. Tyrėjai manė, kad jis tik vairavo automobilį, kuriuo iš nusikaltimo vietos paspruko žudikas. Pareigūnai nustatė, kad žmogžudystės užsakovas buvo vietos verslininkas Marianas Kočneris.



Žurnalisto nužudymo byloje sulaikyti penki įtariamieji, tarp kurių - M. Kočneris ir Miroslavas M. Kaip liudytojas joje figūruoja buvęs Slovakijos saugumo tarnybos darbuotojas Peteris Tothas. Už M. Kočnerio mokamą atlygį jis neteisėtai sekė J. Kuciaką. Vyras teigia nežinojęs apie planus pašalinti reporterį.



J. Kuciakas ir jo sužadėtinė buvo nužudyti 2018 metų vasario 21 d. Velka Mačos kaime, kuris yra Slovakijos vakaruose, Trnavos krašto Galantos miesto rajone. Žurnalistas, be kita ko, atskleidė korupcijos schemas Slovakijos valdžios struktūrose ir pranešė apie dviejų aukštų vyriausybės aparato valdininkų ryšius su Italijos mafijos grupuote „Ndrangheta“. Tai sukėlė politinę krizę šalyje ir privertė atsistatydinti iš premjero posto partijos „Kryptis - socialinė demokratija“ lyderį Robertą Ficą, kurio vietą užėmė jo artimiausias bendražygis Peteris Pellegrinis.



Susidorojimas su slovakų reporteriu buvo penktasis žurnalisto nužudymas ES šalyse per pastaruosius 10 metų.