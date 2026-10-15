Per smurtinius protestus Albanijoje padegti vyriausybiniai pastatai

Tiranoje protestuotojai ir riaušių policija susirėmė tūkstančiams demonstrantų reikalaujant geresnių sąlygų universitetuose bei ministro pirmininko Edi Ramos atsistatydinimo.
Policija naudojo vandens patrankas ir ašarines dujas, o demonstrantai miesto centre puolė vyriausybines įstaigas bei parduotuves, daužė langus ir padeginėjo pastatus.
Riaušių policija ne kartą bandė juos atstumti, pasitelkdama ir ašarines dujas, tačiau minia beveik nesisklaidė.
Sutemus minios toliau plūdo per miestą ir puolė vyriausybinius pastatus.
Per vieną incidentą protestuotojai išdaužė langus ir padegė Teisingumo ministerijos pastatą.
Policija protestuotojus nuvijo, o ugniagesiai gaisrą suvaldė.
Visą dieną demonstrantai mėtė grindinio akmenis bei Molotovo kokteilius, degino šiukšliadėžes ir statė barikadas iš gatvės užtvarų.
Protestuotojai taip pat užpuolė Finansų ministeriją: tvoromis daužė langus ir laužė duris, o kai kurie trumpam buvo įsiveržę į pastatą.
Policijos atstumti protestuotojai patraukė premjero biuro link, kur ėmė mėtyti akmenis į pastatą, priversdami policiją panaudoti vandens patranką.
Prie pastato įėjimo buvo užsiliepsnojęs medis, tačiau ugniagesiai jį užgesino.
„Kaukėta minia“
Vidaus reikalų ministras Ervinas Demo pripažino studentų susirūpinimą, tačiau dėl smurto apkaltino „piktavališkas pašalinių rankas“.
„Tiems, kurie šiuo metu degina ir naikina viešąjį bei privatų turtą, sakau: atsitraukite, kol nevėlu“, – sakė jis.
„Nors kaukėtos minios destruktyviame įkarštyje asmeninė atsakomybė prieš įstatymą gali vėluoti, ji niekada nepamirš“, – tvirtino ministras.
Anksčiau naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip du asmenys perlipo Švietimo ministerijos tvorą ir į pastatą įmetė signalinių raketų.
Netrukus pro langą ėmė veržtis tiršti juodi dūmai, bet ugniagesiams pavyko gaisrą užgesinti.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad protestuotojai taip pat bandė šturmuoti policijos komisariatą: daužė policijos automobilius ir apgadino įėjimą, kol galiausiai buvo išvaikyti.
Miesto centre buvo užpulti keli bankai, išdaužytos daugelio parduotuvių vitrinos.
Trečiadienio vakarą policija pranešė, kad sužeista 14 pareigūnų, o 35 asmenys buvo sulaikyti. Antradienį nukentėjo šeši pareigūnai, o 16 asmenų buvo sulaikyti.
„Policija toliau nustatinėja ir sulaiko asmenis, kurie per protestą smurtavo ir dėvėjo kaukes“, – teigiama pareiškime.
Demonstrantai iš pradžių susirinko antradienį ryte, reikalaudami E. Ramos atsistatydinimo ir didesnės paramos studentams šalyje, atkreipdami dėmesį į prastas sąlygas universitetuose bei didelius mokesčius už mokslą.
Jau daugiau nei keturis mėnesius antivyriausybiniai protestai reguliariai sutraukia tūkstantines minias.
Šie protestai, kuriuos iš pradžių pakurstė su JAV prezidento Donaldo Trumpo šeima siejamas prabangaus turizmo projektas šalies pietuose, retkarčiais perauga į smurtą, demonstrantams toliau reikalaujant E. Ramos atsistatydinimo.
Policija nurodė, kad pareigūnai antradienį „patyrė nuolatinį smurtą“ ir „kaukėtų demonstrantų grupių buvo apmėtyti akmenimis, bukais daiktais, petardomis ir Molotovo kokteiliais“.
Europos Sąjunga (ES), prie kurios ši Balkanų šalis siekia prisijungti, išreiškė susirūpinimą dėl to, ką pavadino „smurto eskalavimu per protestą Tiranoje“.
Ji taip pat paragino skubiai ištirti įtarimus dėl pernelyg didelės policijos jėgos panaudojimo ir paragino „visas puses deeskaluoti įtampą“.
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