Šokiruojanti karalienės Camillos trauma: paauglystėje nuo iškrypėlio gynėsi bato kulnu

Šis įvykis aprašytas naujoje knygoje apie karališkąją šeimą „Power and the Palace“. Čia teigiama, kad karalienė apsigynė nuo užpuoliko pasinaudodama savo bato kulnu. Apie tai pasakojęs buvęs laikraščio „Times“ karališkosios šeimos redaktorius Valentine'as Low sakė, kas Camilla savo išgyvenimais 2008 metais pasidalijo su Borisu Johnsonu, kai jis buvo Londono meras.
Kaip paaiškėjo, incidentas įvyko traukinyje, važiuojančiame į Paddingtono stotį, kai būsimai karalienei buvo šešiolika ar septyniolika metų. Nepažįstamas vyras palietė paauglę Camillą Shand, tačiau tada ši nusiavė batą ir jam trenkė. Taip elgtis, jei kada nors atsidurtų tokioje situacijoje, jai buvo patarusi mama. Atvykusi į Londoną, Camilla pranešė apie įvykį stoties darbuotojams, ir įžūliai pasielgęs vyras buvo suimtas.
Bekingemo rūmai nepateikė oficialaus komentaro dėl šios istorijos, tačiau pasakojimo detalių taip pat nenuginčijo. „Ji buvo ne tik išradinga ir stipri, bet ir atsakinga pilietė – užtikrino, kad vyras būtų suimtas“, – kalbėjo buvęs laikraščio „Times“ karališkosios šeimos redaktorius.
Didžioji dalis karalienės Camillos viešai atliekamų darbų pastaraisiais metais buvo skirta smurto artimoje aplinkoje, seksualinės prievartos ir išžaginimo aukoms remti. Ji yra labdaros organizacijos „SafeLives“ globėja, lankėsi moterų prieglaudose bei išžaginimo krizių centruose visoje Jungtinėje Karalystėje ir visame pasaulyje.
Karalienei artimi šaltiniai teigė, kad anksčiau ji viešai nepranešė apie minėtą išpuolį taip pat sąmoningai, – kad išvengtų dėmesio savo, o ne aukų, su kuriomis šiuo metu dirba, atvejams. Tačiau pabrėžė, kad paauglystėje nutikęs incidentas nebuvo pagrindinė priežastis, dėl ko Camila ėmėsi šios pilietiškos veiklos.
„Per daugelį metų ji išgirdo daug istorijų ir nuoširdžiai domėjosi šia problema“, – tvirtino V. Low.
