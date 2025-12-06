Klaipėdietį naktį sumušė nepažįstamasis

Penktadienio naktį, apie 2 val., jis buvo Tauralaukyje prie vieno daugiabučio namo Jaunimo gatvėje, kai prie jo priėjo trys nepažįstami vyrai.
Staiga vienas jų šiam žmogui trenkė. Matyt, smūgis buvo stiprus, nes nukentėjusiajam prireikė medikų pagalbos.
Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties ekipažas įtarė, kad namie likti sužalotam žmogui būtų nesaugu ir išgabeno jį į ligoninę.
Vyras gydomas ligoninės stacionare.
Miesto policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Pareigūnai bandys aiškintis, ar nukentėjusysis papasakojo tiesą ir gal jo pasakojamas įvykio aplinkybes gali kas nors paliudyti.
