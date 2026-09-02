Per sprogimą Vokietijoje sužeisti du jauni ukrainiečiai

Apie 3.15 val. priešais stotį esančio pastato praėjime sprogo neatpažintas objektas. Dviem žmonėms – 17-metei merginai ir 18-mečiui vaikinui – nežymiai sutrikdyta klausa, per sprogimą taip pat buvo apgadinti langai.
Policijos duomenimis, abu nukentėjusieji yra Ukrainos piliečiai.
Sprogimo aplinkybės kol kas neaiškios. Policijos atstovas teigė, kad įvykio vietoje dirbo Bavarijos žemės kriminalinės policijos tarnybos sprogmenų ekspertai.
Vėliau policija aptiko dar vieną įtartiną objektą, todėl traukinių eismas buvo visiškai sustabdytas, o stoties teritorija aptverta.
Žmonių judėjimas ir transporto eismas apribotas ir prie stoties.
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