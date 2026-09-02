 Per sprogimą Vokietijoje sužeisti du jauni ukrainiečiai

Per sprogimą Vokietijoje sužeisti du jauni ukrainiečiai

2026-09-02 12:05
Marius Jakštas (ELTA)

Per sprogimą anksti trečiadienį netoli pagrindinės geležinkelio stoties pietiniame Vokietijos Augsburgo mieste buvo nesunkiai sužeisti du jauni ukrainiečiai, pranešė policija.

<span>Per sprogimą Vokietijoje sužeisti du jauni ukrainiečiai</span>
Per sprogimą Vokietijoje sužeisti du jauni ukrainiečiai / Scanpix nuotr.

Apie 3.15 val. priešais stotį esančio pastato praėjime sprogo neatpažintas objektas. Dviem žmonėms – 17-metei merginai ir 18-mečiui vaikinui – nežymiai sutrikdyta klausa, per sprogimą taip pat buvo apgadinti langai.

Policijos duomenimis, abu nukentėjusieji yra Ukrainos piliečiai.

Sprogimo aplinkybės kol kas neaiškios. Policijos atstovas teigė, kad įvykio vietoje dirbo Bavarijos žemės kriminalinės policijos tarnybos sprogmenų ekspertai.

Vėliau policija aptiko dar vieną įtartiną objektą, todėl traukinių eismas buvo visiškai sustabdytas, o stoties teritorija aptverta.

Žmonių judėjimas ir transporto eismas apribotas ir prie stoties.

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sprogimas augsburge
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