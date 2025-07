Stambule – susirėmimai dėl tariamos pranašo Mahometo karikatūros

Šis incidentas įvyko po to, kai Stambulo vyriausiasis prokuroras įsakė sulaikyti žurnalo „LeMan“ redaktorius, motyvuodamas tuo, kad buvo paskelbta karikatūra, kuri „viešai įžeidė religines vertybes“. Prokuratūra pranešė, kad buvo pradėtas tyrimas.

Socialiniuose tinkluose paskelbtoje juodai balto paveikslėlio kopijoje pavaizduoti du personažai, sklandantys danguje virš bombarduojamo miesto. „Salam aleikum, aš esu Mohammedas“, – sako vienas personažas, spaudžiantis ranką kitam, kuris savo ruožtu atsako „Aleikum salam, aš esu Musa (Mozė)“.

Tačiau žurnalo vyriausiasis redaktorius Tuncay‘us Akgunas AFP pareiškė, kad paveikslėlis buvo neteisingai interpretuotas. „Ši karikatūra jokiu būdu nėra pranašo Mahometo karikatūra. Šiame darbe musulmono, kuris žuvo per Izraelio bombardavimą, vardas yra išgalvotas kaip Mohammedas. Islamo pasaulyje daugiau nei 200 mln. žmonių turi Mohammedo vardą“, – tikino jis.

„(Tai) neturi nieko bendra su pranašu Mahometu. Mes niekada taip nerizikuotume“, – pridūrė T. Akgunas.

Pasirodžius šiai žiniai, kelios dešimtys įpykusių protestuotojų Stambulo centre puolė barą, kuriame dažnai lankosi „LeMan“ darbuotojai, taip išprovokuodami aršias grumtynes su policija, informavo AFP korespondentas. Pasak jo, grumtynės greitai virto susirėmimais, kuriuose dalyvavo nuo 250 iki 300 žmonių.

Vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya tinkle „X“ pranešė, kad policija sulaikė už paveikslėlį atsakingą karikatūristą ir „LeMan“ grafikos dizainerį. „Asmuo, vardu D. P., kuris nupiešė šį bjaurų piešinį, buvo sučiuptas ir sulaikytas“, – parašė jis ir pridūrė, kad šie „begėdžiai asmenys bus patraukti atsakomybėn prieš įstatymą“.

„X“ paskyroje „LeMan“ gynė minimą karikatūrą ir tvirtino, kad ji buvo sąmoningai netinkamai interpretuota siekiant sukelti provokaciją. „Karikatūristas norėjo pavaizduoti engiamų musulmonų teisumą, pavaizduodamas Izraelio nužudytą musulmoną, jis nenorėjo sumenkinti religinių vertybių“, – teigė leidinys.

1991 m. įkurtas „LeMan“ garsėja savo politine satyra ir jau kurį laiką erzina konservatyvių pažiūrų žmones, ypač po to, kai jis pareiškė paramą prancūzų „Charlie Hebdo“ po ginkluotų islamistų išpuolio prieš šio leidinio biurą Paryžiuje 2015 m., per kurį žuvo 12 žmonių. Išpuolis buvo surengtas po to, kai „Charlie Hebdo“ nusprendė paskelbti karikatūras, kuriose šaipomasi iš pranašo Mahometo.