Starmeris: Rusija žlugdo bet kokias taikos su Ukraina viltis

„Putinas žudo vaikus ir civilius gyventojus bei žlugdo taikos viltis. Šis kraujo praliejimas turi liautis“, – rašė K. Starmeris socialiniame tinkle „X“ po atakos, per kurią žuvo 14 žmonių.
Britų tarybos biuras Ukrainos sostinėje taip pat buvo smarkiai apgadintas.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat apkaltino Rusiją teroro ir barbariškumo demonstravimu, raketų ir dronų atakoms prieš Ukrainos sostinę Kyjivą pareikalavus mažiausiai 14 žmonių gyvybių.
Žinutėje socialiniame tinkle „X“ E. Macronas rašė: „629 raketos ir dronai per vieną naktį virš Ukrainos: tai Rusijos taikos idėja.“
Jis taip pat apkaltino Maskvą sąmoningai taikantis į gyvenamuosius rajonus ir civilinę infrastruktūrą.
Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen pažadėjo išlaikyti maksimalų spaudimą Rusijai. Dronų ir raketų ataka „rodo, kad Kremlius nenustos terorizuoti Ukrainos, aklai žudydamas civilius gyventojus, vyrus, moteris ir vaikus ir netgi taikydamasis į Europos Sąjungą“, žurnalistams Briuselyje sakė EK pirmininkė.