 Baltieji rūmai: naujausia Rusijos ataka Ukrainoje kenkia Donaldo Trumpo taikos pastangoms

2025-08-28 19:00
BNS inf.

Jungtinių Valstijų specialusis pasiuntinys Ukrainai ir Rusijai ketvirtadienį pasmerkė naujausią Rusijos įvykdytą ataką prieš Kyjivą, per kurią žuvo mažiausiai 17 žmonių, sakydamas, kad ji kenkia JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangoms užbaigti karą Ukrainoje.

Keithas Kelloggas
Keithas Kelloggas / AP nuotr.

„Šie pasibaisėtini išpuoliai kelia grėsmę taikai, kurios siekia @POTUS (JAV prezidentas)“, – socialiniame tinkle „X“ sakė Keithas Kelloggas (Kitas Kelogas), pažymėdamas, kad taikiniu Kyjive tapo „nekalti civiliai gyventojai“ ir  pastatai, kur įsikūrę Europos Sąjungos (ES) diplomatinė atstovybė bei Britų tarybos biuras.

