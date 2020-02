Streikai Graikijoje paralyžiavo viešąjį gyvenimą

Žmonėms sėdus į savo asmeninius automobilius, daug kur nusidriekė spūstys, dėl to ypač sostinėje Atėnuose kilo transporto chaosas. Egėjo ir Jonijos jūrose neplaukė keltai, pranešė graikų žiniasklaida. Vidudienį trims valandoms darbą nutraukė ir žurnalistai.

Profsąjungos Graikijoje reikalauja didinti pensijas, kurios dėl didelės finansinės krizės per praėjusius dešimt metų sumažėjo beveik perpus. Be to, jos kaltina premjero Kyriakoso Mitsotakiso vyriausybę remiant ligonių kasų privatizaciją. Atitinkamas įstatymas jau pateiktas balsavimui parlamente.

Vyriausybė apkaltino praėjusių metų liepą rinkimus pralaimėjusią buvusio premjero Alexio Tsipro partiją SYRIZA bei Komunistų partiją (KKE) remiant streikus. Negalima pamiršti, kas sukėlė krizę Graikijoje, sakė K. Mitsotakisas savo kabineto posėdyje, turėdamas omenyje buvusios vyriausybės skolų politiką.