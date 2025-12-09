Sudano kovotojų grupuotės vadui skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė

Teismas jau nuteisė Ali Muhammadą Ali abd al Rahmaną, dar vadinamą Ali Kushaybu, dėl 27 nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų, įskaitant žaginimus, žmogžudystes ir kankinimus, įvykdytų 2003–2004 metais vakariniame Darfūro regione.
76 metų vyras, vilkintis mėlyną kostiumą ir kaklaraištį, ramiai stovėjo, kai pirmininkaujanti teisėja Joanna Korner paskelbė nuosprendį.
Teismas nustatė, kad kovotojų vadas buvo vienas iš pagrindinių liūdnai pagarsėjusios Sudano džandžavidų grupuočių narių, kuris pilietinio karo metu aktyviai dalyvavo vykdant daugybę karo nusikaltimų.
J. Korner teigė, kad Ali Kushaybas asmeniškai vykdė mušimus, įskaitant smurtą kirviu, ir davė įsakymus vykdyti egzekucijas.
Ji citavo aukas, kurios teigė, kad jis vykdė „naikinimo, žeminimo ir perkėlimo kampaniją“.
J. Korner teisme perskaitė sukrečiančius aukų liudijimus apie kančias, kurias jos patyrė vadovaujant džandžavidams.
„Kankinimų dienos prasidėdavo auštant (...) kraujas laisvai tekėjo gatvėmis (...) nebuvo jokios medicininės pagalbos, jokio gydymo, jokio pasigailėjimo“, – sakė J. Korner.
Ji teigė, kad Ali Kushaybas pats vaikščiojo per sužeistų vyrų, moterų ir vaikų galvas.
Prokuroras Julianas Nichollsas prašė skirti bausmę iki gyvos galvos, sakydamas teismui: „Prieš jus tiesiogine prasme stovi žudikas kirviu. Tai yra košmarų medžiaga.“
Ali Kushaybas neigė, kad buvo aukšto rango pareigūnas džandžavidų grupuotėje – daugiausia arabų sukarintose pajėgose, kurias Sudano vyriausybė prieš du dešimtmečius apginklavo žudyti daugiausia juodaodžių afrikiečių gentis Darfūre.
Jis pabėgo į Centrinės Afrikos Respubliką 2020 metų vasario mėnesį, kai naujoji Sudano vyriausybė paskelbė ketinanti bendradarbiauti su TBT tyrimu.
Jis sakė, kad tada pasidavė, nes buvo apimtas nevilties ir bijojo, kad valdžios institucijos jį nužudys – šį teiginį teismas atmetė.
J. Korner sakė, kad šis savanoriškas pasidavimas buvo vienas iš kelių veiksnių, sušvelninusių bausmę, kartu su jo amžiumi ir geru elgesiu sulaikymo metu.
Iš bausmės bus išskaičiuotas laikas, kurį jis jau praleido sulaikyme nuo 2020-ųjų birželio.
„Simbolinis“ nuosprendis
Kovos Sudano Darfūro regione prasidėjo šio amžiaus pradžioje, kai nearabų gentys, besiskundžiančios sisteminga diskriminacija, ėmėsi ginklų prieš arabų dominuojamą vyriausybę.
Chartumas į tai atsakė paleisdamas džandžavidus – pajėgas, sudarytas iš regiono klajoklių genčių.
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, per konfliktą žuvo 300 tūkst. žmonių, o dar 2,5 mln. buvo priversti palikti namus.
TBT prokurorai tikisi išduoti naujus arešto orderius, susijusius su dabartine krize Sudane.
Dešimtys tūkstančių žmonių žuvo ir milijonai buvo perkelti iš šalies per karą tarp Sudano kariuomenės ir sukarintų greitojo palaikymo pajėgų (RSF), kurių ištakos siekia džandžavidų genties laikus.
Pagalbos agentūrų duomenimis, dėl šio konflikto, kuriame, kaip teigia pagalbos agentūros, žiaurumus vykdo visos pusės, šiaurės rytų Afrikos šalis atsidūrė ties bado riba.
TBT, kuris teisia asmenis už sunkiausius pasaulio nusikaltimus, turi galimybę skirti laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, tačiau niekada to nepadarė.
Ali Kushaybo nuteisimas „taip pat yra simbolinis“, penktadienį interviu naujienų agentūrai AFP sakė TBT prokuroro pavaduotojas.
„Tai signalas Sudano aukoms, taip pat nusikaltimus darantiems asmenims, kad teisingumas gali būti lėtas, bet galiausiai jis jus pasieks“, – sakė jis.
