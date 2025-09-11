Suėmė Baltarusijos KGB šnipą: apsimetinėjo diplomatu

Rumunijos teisėsaugos tarnyba, kovojanti su organizuotu nusikalstamumu, apklausia 47 metų buvusį Moldovos žvalgybos tarnybos vadovo pavaduotoją Alexandru Balaną, įtariamą šnipinėjus Baltarusijos KGB naudai. Rumunijos pareigūnai sulaikė A. Balaną pirmadienio vakarą Timišoaros oro uoste, vakarų Rumunijoje, kur jis planavo dalyvauti regioninėje saugumo konferencijoje. Tyrimas dėl šnipinėjimo buvo koordinuojamas per „Eurojust“ agentūrą, kuri užsiima sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Tyrime dalyvavo Rumunijos, Vengrijos, Čekijos ir Moldovos teisėsaugos institucijos.
„Žvalgybos tarnybos, ypač Rumunijos žvalgyba, bendradarbiaudamos su kitomis Europos tarnybomis nustatė, kad įtariamasis bent du kartus Budapešte susitiko su Baltarusijos KGB pareigūnais. Ten buvo aptarti gauti nurodymai, taip pat už pateiktą informaciją sumokėti pinigai“, – pasakojo PRO TV korespondentas Ovidiu Oanță.
Moldova, aktyviai siekianti tapti Europos Sąjungos nare, nuolat susiduria su Kremliaus režimo ir tokių jo pakalikų kaip Baltarusijos valdžia kėslais stabdyti šį procesą. Apie tokią padėtį Moldovos nacionalinės dienos proga prieš dvi savaites Kišiniove kalbėjo Europos Sąjungos šalių vadovai.
„Rusija kiekvieną dieną, neįtikėtinu mastu, siekia pakenkti laisvei ir taikai Moldovoje. Nė dienos be hibridinių išpuolių iš Rusijos pusės – todėl Moldovos demokratijai iškilo pavojus“, – teigė Vokietijos kancleris Friedrich Merz.
Beje, dėl šnipinėjimo Moldovos saugumo tarnyboje bylos Čekija paskelbė nepageidautinu asmeniu vieną Baltarusijos ambasados Prahoje darbuotoją, kuris, įtariama, tik apsimeta diplomatu, o iš tikrųjų užsiima šnipinėjimu.
