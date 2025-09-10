Sukilėliai: per Izraelio smūgį į husių ginkluotųjų pajėgų naudojamą pastatą žuvo keli žmonės

Virš Sanos į dangų kilo didelis pilkų dūmų stulpas, o mieste, kurį daugiau nei dešimtmetį kontroliavo Irano remiami husiai, aidėjo sprogimai.
„Kankiniai, sužeistieji ir keli apgadinti namai per Izraelio išpuolį prieš Moralės gairių būstinę“, – pranešė televizija „al Masirah“.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad atakavo husių sukilėlių taikinius Jemene, įskaitant Saną, per naujausią išpuolių seriją, vykstant karui Gazos Ruože.
„Prieš kurį laiką IAF (Izraelio oro pajėgos) smogė husių teroristų režimui priklausantiems kariniams taikiniams Sanos ir Džaufo vietovėse Jemene“, – sakoma Izraelio kariuomenės pranešime.
Pranešime teigiama, kad tarp taikinių buvo „karinės stovyklos, kuriose buvo identifikuoti teroristinio režimo veikėjai, husių karinis viešųjų ryšių štabas ir degalų saugykla, kuria naudojosi teroristinis režimas“.
Husiai teigė, kad jie atsako oro gynybos priemonėmis.
„Mūsų oro gynybos pajėgos šiuo metu kovoja su Izraelio lėktuvais, kurie vykdo agresiją prieš mūsų šalį“, – platformoje „Telegram“ pranešė husių kariuomenės atstovas spaudai Yahya Saree (Jahja Saris).
Du naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad buvo smogta į ginkluotųjų pajėgų naudojamą pastatą.
Televizija „al Masirah“ taip pat pranešė apie Izraelio smūgius į vyriausybinius pastatus Džaufo provincijoje – šiaurinėje Jemeno dalyje, besiribojančioje su Saudo Arabija.
Naujausias išpuolis įvykdytas, praėjus kelioms dienoms po to, kai iš Jemeno paleistas dronas, sekmadienį nukritęs Ramono oro uoste Izraelio pietuose, sužeidė žmogų.
Praėjusį mėnesį per Izraelio antskrydžius žuvo husių ministras pirmininkas ir 11 kitų aukšto rango pareigūnų. Tai didžiausias nukautų aukšto rango pareigūnų skaičius nuo tada, kai Izraelis ir husiai pradėjo apsikeisti ugnimi dėl karo Gazos Ruože.
Nuo 2023-iųjų spalį kilusio karo Gazos Ruože husiai skelbia remiantys palestiniečius ir solidarizuodamiesi su jais reguliariai rengia dronų ir raketų atakas prieš Izraelį.
Atsakydamas į tai, Izraelis surengė keletą atsakomųjų smūgių Jemene, taikydamasis į uostus, elektrines ir tarptautinį oro uostą sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje Sanoje.
Naujausi komentarai