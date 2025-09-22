Supertaifūnui „Ragasa“ pasiekus Filipinus Kinija ruošiasi evakuoti 400 tūkst. žmonių

Pasak Filipinų meteorologijos tarnybos, taifūnas 15 val. vietos (10 val. Lietuvos) laiku pasiekė Filipinų Kalajano salą, kuri yra retai apgyvendintos Babujano salų grandinės dalis.
Nacionalinė meteorologijos tarnyba pranešė, kad iki 14 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku audros centre buvo užregistruotas maksimalus nuolatinis vėjo 60 m per sek. greitis, o vėjo gūsiai siekė iki 82 m per sekundę.
„Pabudau nuo stipraus vėjo. Jis daužė langus, ir tai skambėjo taip, lyg būtų įjungtas koks įrenginys“, – sakė Apario salos, esančios šiaurinėje Kagajano provincijoje, gyventojas Tirso Tugagao (Tirsas Tugagao).
Kagajano provincijos nelaimių valdymo vadovas Rueli Rapsingas (Ruelis Rapsingas) naujienų agentūrai AFP sakė, kad jo komanda yra pasiruošusi blogiausiam scenarijui.
Visoje šalyje buvo evakuota kiek daugiau nei 10 tūkst. filipiniečių, o pirmadienį Manilos regione ir dar 29 kitose provincijose uždarytos mokyklos ir vyriausybinės įstaigos.
Daug didesnė operacija vyks Kinijos Šendženo rajone, kur pareigūnai sekmadienio vakarą pranešė planuojantys perkelti šimtus tūkstančių žmonių iš pakrančių ir žemumų regionų.
Keli kiti Guangdongo provincijos miestai paskelbė, kad dėl taifūno bus atšauktos pamokos ir leidžiama neatvykti į darbą, sustabdytas viešojo transporto kursavimas.
Honkonge įsikūrusi oro linijų bendrovė „Cathay Pacific“ pirmadienį pranešė, kad ruošiamasi atšaukti daugiau nei 500 skrydžių, nes prognozuojama, kad Kinijos finansų centrą irgi pasieks supertaifūnas „Ragasa“.
Oro linijų bendrovės atstovė spaudai sakė, kad keleiviniai skrydžiai į Honkongo tarptautinį oro uostą ir iš jo bus nutraukti nuo antradienio 18 val. (vietos, 13 val. Lietuvos laiku) ir „jie bus atnaujinti ketvirtadienį dienos metu“.
„Itin smarkaus lietaus“ tikimybė
Taivano valstybinė meteorologijos tarnyba prognozavo „itin smarkaus lietaus“ tikimybę šalies rytuose.
„Jos audros spindulys yra gana didelis, apie 320 (km). Nors taifūno centras dar yra toli, platus, stiprus vėjo laukas ir išorinė cirkuliacija jau veikia kai kurias Taivano dalis“, – pranešė ji.
Vietos ugniagesių departamento pareigūnas Jamesas Wu AFP sakė, kad kalnuotose vietovėse netoli Pingdongo vyksta evakuacijos.
„Labiau neramina tai, kad žala gali būti panaši į tą, kuri įvyko per taifūną „Koinu“ prieš dvejus metus“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje audrą, per kurią virto elektros stulpai ir buvo nuplėšti skardiniai stogai.
Filipinų vyriausybės orų specialistas Johnas Grenderis Almario (Džonas Grenderis Almarijus) sekmadienį pareiškė, kad šiaurinėse didžiausios Lusono salos dalyse galima tikėtis „didelių potvynių ir nuošliaužų“.
Apie potvynius dėl supertaifūno „Ragasa“ įspėjama, praėjus vos dienai po to, kai tūkstančiai filipiniečių išėjo į gatves protestuoti prieš didėjantį korupcijos skandalą, susijusį su prastai pastatytais arba niekada nebaigtais potvynių kontrolės projektais.
Filipinai yra pirmoji didelė sausumos teritorija, susidurianti su Ramiojo vandenyno ciklonų juosta. Salyną kasmet užklumpa vidutiniškai 20 uraganų ir taifūnų, dėl kurių milijonai žmonių stichinių nelaimių paveiktose vietovėse nuolat gyvena skurde.
Mokslininkai perspėja, kad, dėl klimato kaitos pasauliui šylant, audros tampa vis stipresnės.
Naujausi komentarai