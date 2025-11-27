Švedas nuteistas kalėti už išpuolio per „Euroviziją“ planavimą

Prokurorų teigimu, Alexanderas H., buvęs nepilnametis, kai buvo įvykdyti dauguma nusikaltimų, buvo suimtas 2020 m. vasarį savo namuose Liuksemburge, kai rengėsi išpuoliui prieš prašmatnų renginį Roterdame.
Šis „Eurovizijos“ dainų konkursas buvo numatytas 2020 m. kovo mėnesį, bet galiausiai paskutinę minutę buvo atšauktas dėl koronaviruso pandemijos.
Suėmus įtariamąjį, tyrėjai jo namo rūsyje aptiko bombų gamybos dirbtuves ir pranešimus kompiuteryje, leidusius manyti, kad jis ruošėsi įvykdyti kelis išpuolius.
Jis buvo apkaltintas „naryste teroristinėse grupėse, susijusiose su baltųjų viršenybės ideologija“, sakoma Liuksemburgo teisminių tarnybų pranešime.
Jame teigiama, kad jis „planavo išpuolius įvairiose vietose tiek Liuksemburge, tiek užsienyje“.
Teismas skyrė jam iš viso aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau nurodė, kad šešerių metų bausmės vykdymas bus lygtinis ir nuteistasis turės dalyvauti deradikalizacijos kursuose.
Šiuo metu nuteistasis gyvena Švedijoje su motina ir nebus iš karto įkalintas, jei bus pateiktas apeliacinis skundas.
