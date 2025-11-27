 Švedas nuteistas kalėti už išpuolio per „Euroviziją“ planavimą

Švedas nuteistas kalėti už išpuolio per „Euroviziją“ planavimą

2025-11-27 15:49
Viljama Sudikienė (ELTA)

Ketvirtadienį Liuksemburgo teismas skyrė dvejų metų laisvės atėmimo bausmę Švedijos baltųjų viršenybės šalininkui už sąmokslą surengti kelias teroro atakas, įskaitant prieš „Eurovizijos“ dainų konkursą.

Švedas nuteistas kalėti už išpuolio per „Euroviziją“ planavimą
Švedas nuteistas kalėti už išpuolio per „Euroviziją“ planavimą / Pixabay nuotr.

Prokurorų teigimu, Alexanderas H., buvęs nepilnametis, kai buvo įvykdyti dauguma nusikaltimų, buvo suimtas 2020 m. vasarį savo namuose Liuksemburge, kai rengėsi išpuoliui prieš prašmatnų renginį Roterdame.

Šis „Eurovizijos“ dainų konkursas buvo numatytas 2020 m. kovo mėnesį, bet galiausiai paskutinę minutę buvo atšauktas dėl koronaviruso pandemijos.

Suėmus įtariamąjį, tyrėjai jo namo rūsyje aptiko bombų gamybos dirbtuves ir pranešimus kompiuteryje, leidusius manyti, kad jis ruošėsi įvykdyti kelis išpuolius.

Jis buvo apkaltintas „naryste teroristinėse grupėse, susijusiose su baltųjų viršenybės ideologija“, sakoma Liuksemburgo teisminių tarnybų pranešime.

Jame teigiama, kad jis „planavo išpuolius įvairiose vietose tiek Liuksemburge, tiek užsienyje“.

Teismas skyrė jam iš viso aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau nurodė, kad šešerių metų bausmės vykdymas bus lygtinis ir nuteistasis turės dalyvauti deradikalizacijos kursuose.

Šiuo metu nuteistasis gyvena Švedijoje su motina ir nebus iš karto įkalintas, jei bus pateiktas apeliacinis skundas.

Šiame straipsnyje:
Eurovizija
išpuolis
teismas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų