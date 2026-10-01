Švedija tiria įtariamą naftos išsiliejimą Baltijos jūroje

Išsiliejimas trečiadienį buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando, atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje, regis, plūduriuoja nafta.
Į vietą buvo išsiųsti naftos išsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad „ketvirtadienio rytą išsiliejimo pėdsakų nebebuvo“.
Vis dėlto artimiausiomis dienomis orlaiviai toliau stebės teritoriją, pridūrė tarnyba.
Pakrantėje ar netoli jos naftos neaptikta. Pakrančių apsaugos tarnyba pradėjo tyrimą, tačiau „šiuo metu įtariamųjų nėra“.
Civilinės gynybos ministras Carlas-Oskaras Bohlinas teigė, kad vyriausybė „atidžiai stebi padėtį ir nuolat gauna naujausią informaciją iš atitinkamų institucijų“.
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