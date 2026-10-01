 Švedija tiria įtariamą naftos išsiliejimą Baltijos jūroje

Švedija tiria įtariamą naftos išsiliejimą Baltijos jūroje

2026-10-01 20:25
Lina Linkevičiūtė (AFP)

Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba ketvirtadienį pranešė tirianti įtariamą naftos išsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų.

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<span>Švedija tiria įtariamą naftos išsiliejimą Baltijos jūroje</span>
Švedija tiria įtariamą naftos išsiliejimą Baltijos jūroje / Asociatyvi magnific nuotr.

Išsiliejimas trečiadienį buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando, atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje, regis, plūduriuoja nafta.

Į vietą buvo išsiųsti naftos išsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad „ketvirtadienio rytą išsiliejimo pėdsakų nebebuvo“.

Vis dėlto artimiausiomis dienomis orlaiviai toliau stebės teritoriją, pridūrė tarnyba.

Pakrantėje ar netoli jos naftos neaptikta. Pakrančių apsaugos tarnyba pradėjo tyrimą, tačiau „šiuo metu įtariamųjų nėra“.

Civilinės gynybos ministras Carlas-Oskaras Bohlinas teigė, kad vyriausybė „atidžiai stebi padėtį ir nuolat gauna naujausią informaciją iš atitinkamų institucijų“.

Šiame straipsnyje:
nafta
Švedija
Baltijos jūra

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