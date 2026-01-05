Šveicarija gedi: nustatytos visos Naujųjų metų gaisro aukos

Pusė jų – jaunesni nei 18 metų.
Po tragedijos Kran Montaną apėmė sielvartas. Daugiau nei tūkstantis žmonių tyliai ėjo per kurortą, pagerbdami per bare „Le Constellation“ kilusį tragišką gaisrą žuvusius ir sužeistus asmenis.
Po kelias dienas trukusios nežinios dėl artimųjų, vietos policija sekmadienį baigė identifikuoti visas gaisro aukas. Jų amžius svyravo nuo 14 iki 39 metų.
Pasak policijos, tarp aukų yra 21 Šveicarijos ir devyni Prancūzijos piliečiai, įskaitant vieną, turintį dvigubą Prancūzijos ir Šveicarijos pilietybę ir dar vieną, turintį trigubą (Prancūzijos, Izraelio ir Jungtinės Karalystės (JK)) pilietybę, šeši italai, įskaitant vieną Italijos ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) pilietį, belgė, portugalė, rumunas ir turkas.
Pradėtas baudžiamasis tyrimas baro savininkų atžvilgiu.
Mišios aukoms atminti buvo laikomos mažoje koplyčioje, esančioje maždaug už 300 metrų nuo nuniokoto baro. Tikintieji prie bažnyčios paliko daugybę gėlių, žvakių ir užuojautos žinučių.
Pietvakarių Šveicarijoje esančio Siono vyskupas Jeanas-Marie Lovey sausakimšoje koplyčioje drebančiu balsu sakė, kad „daugeliui šeimų buvo nepakeliama likti kančios ir mirties tamsoje“.
„Daugelis aukų buvo mokiniai, vidurinių mokyklų moksleiviai ir universiteto studentai“, – sakė Šveicarijos protestantų reformatų bažnyčios pastorius Gilles'is Cavinas.
„Susidūrę su neapsakomais dalykais, susidūrę su mirties ir kančios žiaurumu, mes atsisakome nusukti akis. Mes esame čia, kad išreikštume savo užuojautą, savo solidarumą“, – kalbėjo jis
Lauke, spaudžiant -9 laipsnių Celsijaus šalčiui, stovėjo šimtai žmonių ir milžiniškame ekrane stebėjo pamaldas.
Plojimai gelbėtojams
Po mišių minia lėtai ir tyliai ėjo link baro „Le Constellation“, prie kurio iškilo laikinas memorialas.
Staiga iš minios galo pasigirdo plojimų banga, praeinant ugniagesiams ir greitosios pagalbos darbuotojams.
Prie plojimų prisijungusi Gina (Džina) iš kaimyninio kaimo naujienų agentūrai AFP sakė, kad atvyko norėdama pareikšti solidarumą.
„Jų užduotis turėjo būti siaubinga. Jie buvo sugniuždyti. Dabar jie randuoti visam gyvenimui; tai akivaizdu“, – sakė ji.
Minia žvakių ir gėlių apsuptyje dainavo Leonardo Coheno (Leonardo Koeno) „Hallelujah“.
„Klausantis dainavimo mus tiesiog užliejo emocijų banga“, – AFP sakė netoli Lozanos gyvenanti 58-erių britė Beverley.
„Šeimoms, kurios vis dar laukia, tai turi būti labai, labai sunku. Joms tai turi būti labai skausminga“, – pridūrė ji.
Pastorius taip pat ėjo apsiašarojęs.
„Tai per sunku. Per daug kančios“, – drebančiu balsu sakė jis.
Ugnis plito greitai
Kaip tikėtiną gaisro priežastį pareigūnai nurodė vadinamuosius torto fontanus, uždėtus ant šampano butelių, kurių kibirkštys padegė lubų garso izoliacinę dangą.
„Sprendžiant iš pirminių liudininkų parodymų ugnis išplito greitai, sukeldama daug dūmų ir didelį karštį“, – sekmadienį paskelbtame pranešime teigė Valė kantono prokuratūra.
Prancūzų pora Jacques ir Jessica Moretti valdė ir administravo „Le Constellation“ barą, kuriame ketvirtadienį apie 1 val. 30 min. vietos (2 val. 30 min. Lietuvos) laiku kilo gaisras. Jaunų turistų pamėgtas baras Naujųjų metų naktį buvo sausakimšas.
Prancūzams pareikšti kaltinimai dėl nužudymo, sveikatos sutrikdymo ir padegimo per neatsargumą.
Valė prokurorai teigė, kad tyrimas tęsiamas, „siekiant nustatyti bet kokią kitą galimą baudžiamąją atsakomybę ir tikslias šio gaisro aplinkybes“.
Iš tragedijos vietos paskelbtoje vaizdo medžiagoje matyti jauni žmonės, desperatiškai bandantys pabėgti iš baro, o kai kurie daužo langus, bandydami išsigelbėti.
Šveicarija sausio 9-ąją paskelbė nacionaline gedulo diena. Visų bažnyčių varpai skambės 14 val. vietos (15 val. Lietuvos) laiku. Taip pat planuojama tylos minute pagerbti aukų atminimą.
Popiežius Leonas XIV sakydamas kalbą Šv. Petro aikštėje susirinkusiai miniai išreiškė užuojautą tiems, kurie gedi dėl nelaimės.
„Užtikrinu jus, kad melsiuosi už žuvusius jaunus žmones, už sužeistuosius ir už jų šeimas“, – sakė jis.
