Taifūno Filipinuose aukų skaičius išaugo

2025-11-06 09:37
BNS inf.

Taifūnas „Kalmaegi“, sukėlęs niokojančius potvynius centrinėje Filipinų dalyje, nusinešė daugiau kaip 140 žmonių gyvybes, o dar 127 dingo be žinios.

Nacionalinė civilinės gynybos tarnyba patvirtino, kad pranešta apie 114 žuvusiųjų, tačiau Sebu provincijos institucijos užfiksavo dar 28 žūtis.

Dauguma mirčių užfiksuota centrinėje Sebu provincijoje, kurią smarkiai paveikė „Kalmaegi“ sukelti staigūs potvyniai.

Provincijos gubernatorė Pamela Baricuatro (Pamela Barikvatro) situaciją pavadino „beprecedente ir niokojančia“.

Per 24 valandas iki taifūnui pasiekiant krantą, „Kalmaegi“ atnešė 18,3 centimetro lietaus, kas gerokai viršija mėnesio vidurkį.

