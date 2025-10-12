Taikos pradžia ar tik paliaubų iliuzija?

Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl pirmojo Donaldo Trumpo taikos plano etapo – po daugiau nei dvejų metų kančių Gazos Ruože įkaitai grįš namo, prasidės paliaubos. Tačiau klausimas, ar šis susitarimas iš tikrųjų atveria kelią į taiką Vidurio Rytuose, ar tik suteikia laikiną atgaivą prieš konfliktui vėl įsiliepsnojant, vis dar neatsakytas.
Istorinė akimirka
Ketvirtadienio rytą iš derybų salės Egipte pasklidę vaizdai buvo iškalbingi. Kataro premjeras Mohammedas bin Abdulrahmanas al-Thani, buvęs Izraelio generolas Nitzanas Alonas, JAV pasiuntinys Steve’as Witkoffas ir Turkijos žvalgybos vadovas Ibrahimas Kalinas šypsosi, apsikabina, spaudžia rankas. Atrodo, kad įtampa, ilgus mėnesius kausčiusi derybų dalyvius, staiga išsisklaidė. Galima pradėti pirmąjį 20 punktų taikos plano etapą.
Pagal susitarimą, 48 įkaitai, iš kurių, tikimasi, 20 dar gyvi, turėtų būti paleisti artimiausiu metu – tikėtina, pirmadienį. Izraelio Vyriausybei patvirtinus susitarimą, galėjo prasidėjo kruopščiai suplanuota operacija „Sugrįžimas į savo ribas“ – taip oficialiai pavadinta misija grąžinti visus įkaitus iš Gazos nelaisvės.
Per 24 valandas nuo „nulinės valandos“ Izraelio gynybos pajėgos pradeda trauktis iš kelių Gazos Ruožo rajonų – vadinamosios geltonosios linijos nuo pietinio Kan Junso iki Beit Lahijos šiaurėje.
Per artimiausias 72 valandas „Hamas“ turi paleisti visus gyvus izraeliečių įkaitus – be jokių ceremonijų, tiesiog perduoti padedant Raudonojo Kryžiaus organizacijai. Vėliau etapais bus perduodami žuvusių įkaitų palaikai.
Turimais duomenimis, 20 įkaitų dar gyvi. Dauguma jų – jauni vyrai, vos perkopę 20, vyriausiam – 47-eri: Matanas Angrestas, Zivas ir Galis Bermanai, Elkana Bohbotas, Romas Braslavskis, Nimrodas Cohenas, Arielis ir Davidas Cunio, Evyataras Davidas, Guy Gilboa-Dalalas, Maximas Herkinas, Eitanas Hornas, Segevas Kalfonas, Baras Kupershteinas, Omris Miranas, Eitanas Abrahamas Moras, Yosefas-Chaimas Ohana, Alonas Ohelis, Avinatanas Oras, Matanas Zangaukeris.
Mainais už izraeliečių įkaitų paleidimą bus išlaisvinta apie 250 kalėti iki gyvos galvos nuteistų palestiniečių ir dar 1 700 asmenų, įkalintų po 2023 m. spalio 7 d. išpuolio.
Per pirmąsias susitarimo įgyvendinimo paras, sekmadienį, Izraelį turėtų aplankyti taikos plano autorius JAV prezidentas D. Trumpas.
Kodėl šįkart pavyko?
Po daugybės nesėkmingų bandymų susitarti su teroristais ir atgauti visus įkaitus derybos pagaliau davė rezultatą. Ekspertai įžvelgia tris pagrindines persilaužimo priežastis.
Pirma – didžiulį abiem pusėms daromą spaudimą. Įtakingiausi derybų proceso veikėjai šįkart liko nuoseklūs. D. Trumpas, nors paprastai greitai praranda susidomėjimą sudėtingomis problemomis, šįkart nesiliovė spaudęs Izraelį ir „Hamas“ siekti greito susitarimo. Buvęs Izraelio derybininkas dėl įkaitų Gershonas Baskinas pavadino tai puikiu strateginiu žingsniu: JAV, D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris ir S. Witkoffas spaudė Izraelį, o Kataras, Egiptas ir Turkija – „Hamas“.
Antra svarbi priežastis – tarpininkai ir abi kariaujančios pusės atsisakė bandymo sukurti daug temų apimantį paketą. Nuspręsta sutelkti dėmesį į tai, kas pasiekiama dabar: paliaubas, įkaitų paleidimą ir dalinį Izraelio pajėgų pasitraukimą. Sunkiausios problemos – „Hamas“ nusiginklavimas, naujos Gazos valdžios sukūrimas, tarptautinės apsaugos pajėgų dislokavimas – paliktos vėlesniam etapui.
Net ir supaprastinta, derybų darbotvarkė liko sudėtinga. Reikėjo susitarti, kas bus tarp paleidžiamų palestiniečių. Pvz., „Hamas“ reikalavo paleisti palestiniečių legenda tapusį Marwaną Barghutį, kuris, nuteistas kalėti iki gyvos galvos, kalėjime sėdi jau daugiau nei 20 metų. Izraelis atmetė šį reikalavimą.
Kita ginčo tema – Izraelio kariuomenės pasitraukimas. Kariuomenė šiuo metu kontroliuoja apie 70 proc. Gazos Ruožo teritorijos – Šarm el Šeiche buvo derėtasi, kada ir kiek Izraelis turės pasitraukti.
Trečia priežastis – saugumo garantijos „Hamas“. Paleidę įkaitus, teroristai netenka vienintelės derybinės pozicijos prieš karinį pranašumą turintį Izraelį, todėl „Hamas“ reikalavo griežto pažado, kad, atgavęs įkaitus, Izraelis neatnaujins karo veiksmų.
Be to, kad atgaus įkaitus, Izraelis antrąja pergale gali laikyti susitarimą į laisvę neišeisti keturių pavojingiausių teroristų (tarp jų – M. Barghuti) ir „Hamas“ specialiojo būrio „Nuhba“ smogikų, aktyviai dalyvavusių Spalio 7-osios išpuolyje. Dar vienas „Hamas“ reikalavimas taip pat nebus įvykdytas: į Gazą nebus grąžinti teroristų lyderių Muhamedo ir Jahjos Sinuarų palaikai.

Penkios problemos
Nepaisant euforiškų vaizdų iš Tel Avivo ir Gazos, kur žmonės dėl savų priežasčių šventė žinią apie pasiektą susitarimą, ekspertai perspėja: kelias į tikrą taiką tebėra labai ilgas ir vingiuotas, nes nepasiektas susitarimas dėl „Hamas“ nusiginklavimo ir Gazos Ruožo politinės kontrolės.
Pirmoji kliūtis – „Hamas“ nusiginklavimas. D. Trumpo plane aiškiai reikalaujama, kad „Hamas“ atsisakytų ginklų, bet teroristų organizacija šiam punktui nepritarė. Pernai spalį palestiniečių grupuočių aljansas, įskaitant „Hamas“, pareiškė: „Niekas neturi teisės atimti iš palestiniečių tautos ginklų.“ Ginklai esą bus perduodami iš kartos į kartą, kol Palestina bus išlaisvinta.
Antroji kliūtis – Gazos valdymas. Kas valdys šią teritoriją, kai baigsis karas? JAV prezidento plane kalbama apie „technokratinį, nepolitinį palestiniečių komitetą“, kuris veiktų taikos tarybos, vadovaujamos paties D. Trumpo, prižiūrimas. Plane sakoma: „Hamas“ ir kitos frakcijos sutinka neturėti jokio vaidmens Gazos valdyme – nei tiesiogiai, nei netiesiogiai. „Hamas“, 2006 m. laimėjęs rinkimus, vėliau jėga nušalinęs konkuruojančias palestiniečių politines jėgas, šiam punktui irgi nepritarė.
Išvedus Izraelio pajėgas reikšminga Gazos Ruožo dalis vėl pereis į „Hamas“ rankas – žydų kariuomenė ir toliau kontroliuos buferinę zoną Gazos Ruožo teritorijoje išilgai sienų, įskaitant vadinamąjį Filadelfijos koridorių, jungiantį ruožą su Egiptu, pietuose.
Ketvirtadienį apsilankęs Gazos fronto linijose, Izraelio gynybos pajėgų vadas generolas leitenantas Eyalas Zamiras pastebėjo, kad karinis spaudimas „Hamas“ organizacijai padės susigrąžinti teroristų pagrobtus įkaitus. Tuo pat metu jis įspėjo, kad visi kariai turi išlikti budrūs, nes „priešas vis dar čia – jis neišnyko“, ir net jei bendra tendencija rodo nuolatinio karo pabaigą, vis dar gali įvykti netikėtų karinių susidūrimų.
Trečioji kliūtis – Palestinos valstybės klausimas. D. Trumpo planas nenumato aiškaus kelio į nepriklausomą Palestinos valstybę. 19-ame punkte užsimenama, kad reformos gali būti „patikimas kelias link palestiniečių apsisprendimo ir valstybingumo – tikslo, kurį pripažįstame kaip gilų palestiniečių tautos troškimą“. „Hamas“ pranešime teigiama: „Mes patvirtinome, kad mūsų tautos aukos nebus veltui, liekame ištikimi savo pažadui ir neatsisakysime mūsų tautos nacionalinių teisių: laisvės, nepriklausomybės ir apsisprendimo teisės.“
Ketvirtoji kliūtis – Vakarų Krantas. Plane visiškai neminima Izraelio užimta teritorija – daug didesnė ir tankiau apgyvendinta nei Gazos Ruožas. Ji dažnai vadinama geografiniu galimos Palestinos valstybės stuburu. Kol šis konfliktas tęsiasi, taika lieka iliuzija.
Penktoji kliūtis – pasipriešinimas B. Netanyahu koalicijoje. Dešiniųjų radikalų sparnui atstovaujantis finansų ministras Bezalelis Smotrichas pareiškė nepalaikysiąs susitarimo. Jis esą jaučiantis „didžiulį džiaugsmą“ dėl planuojamo įkaitų sugrįžimo, bet nerimauja dėl kalinių paleidimo ir „naujos teroristų lyderių kartos, kuri darys viską, kad ir toliau lietų žydų kraują, išlaisvinimo“. Susitarimui nepritaria ir nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras. Nors iš Jeruzalės skelbta, kad ir be jų pritarimų kabinetas palaimins susitarimą, ketvirtadienį turėjęs vykti Vyriausybės posėdis buvo perkeltas. Šaltinių teigimu, esą nespėjus suderinti paleistinų palestiniečių sąrašo.
D. Trumpo triumfas
Nepaisant šių problemų, vienas dalykas neginčijamas – D. Trumpas pasiekė tai, ko nepavyko padaryti nei jo pirmtakui Joe Bidenui, nei kitų šalių lyderiams per dvejus metus.
Prieš lygiai keturias savaites, kai Izraelis oro smūgiu Katare bandė sunaikinti aukšto rango „Hamas“ funkcionierius, Vašingtonas pamatė galimybę dar kartą bandyti atgaivinti strigusias derybas. Smūgis sukėlė didžiulį JAV susierzinimą – ne tik todėl, kad Izraelis iš anksto neinformavo, bet ir todėl, kad operacija vyko suverenios sąjungininkės teritorijoje. Ne tik Amerika, bet ir visi arabų partneriai buvo įsiutę.

D. Trumpas nusprendė pasinaudoti šia akimirka ir pasiūlė 20 punktų planą, kuris, skirtingai nei jo ankstesnis taikos planas, nebetenkino vien Izraelio norų. Jungtinių tautų Generalinės Asamblėjos sesijos kuluaruose JAV prezidentas agitavo arabų šalis palaikyti šią iniciatyvą.
B. Netanyahu planu nebuvo sužavėtas, tačiau iš D. Trumpo išgirdo ultimatumą: nepritarus, JAV nytrauks savo paramą Izraeliui. Praėjusios savaitės pradžioje Izraelio premjeras nusileido.
Nors D. Trumpas neturėjo galimybių tiesiogiai palenkti ir „Hamas“, jo pusėje buvo arabų šalys, įskaitant Katarą, palaikančios gerus santykius su teroristais. Tai pasirodė esąs lemiamas veiksnys.
Kas laukia grįžtančių iš pragaro
Izraelio žiniasklaidos teigimu, šalies sveikatos apsaugos sistema yra parengusi specialų veiksmų algortimą, kuris padėtų įkaitams sugrįžti ne tik į laisvę, bet ir į gyvenimą. Veiksmų planas sukurtas atsižvelgus į tikėtiną įkaitų būklę – daugelis jų gali būti visiškai išsekę, kai kurie gali būti daugiau nei dvejus metus prikaustyti vienoje vietoje, nematę dienos šviesos, marinami badu ir kankinami, tad jiems parengti reanimacijos skyriai. Tie, ką teroristai laikė nelaisvėje kartu, galės likti kartu ir ligoninėse.
Ligoninės „Ichilov“, „Beilinson“ ir „Shiba“ priims išlaisvintus įkaitus specialiai pritaikytuose skyriuose, kur jiems bus atlikti tyrimai, o gydys specialistai, turintys darbo su buvusiais įkaitais patirties. Ligoninės „Soroka“ ir „Barzilaj“ bus padidintos parengties – jei išlaisvintųjų būklė būtų kritiška ir reikės skubios hospitalizacijos.
Visas medicinos personalas bus paskiepytas nuo gripo ir koronaviruso, nes grįžtančių imuninė sistema, tikėtina, bus labai nusilpusi.
Izraelyje baiminamasi, kad prieš paleisdami dvejus metus badu marintus įkaitus teroristai juos pamėgins permaitinti, o tai nepaprastai pavojinga. Specialistai perdavė „Hamas“ medicininį protokolą, kaip saugiai atnaujinti maisto vartojimą po ilgo badavimo.
Įkaitų priėmimo procesas vyks penkiais etapais: preliminarus pasiruošimas įkaitų šeimoms, pirmosios 24 valandos po sugrįžimo, hospitalizacija, pereinamasis laikotarpis iki mėnesio ir vėlesnė ilgalaikė priežiūra. Paskutinių etapų trukmė individuali ir priklauso nuo pačių įkaitų ir jų artimųjų būklės.
Išlaisvinti įkaitai gaus ne tik medicininę ir socialinę pagalbą, bet ir įvairių valstybės išmokų ir lengvatų. Kaip praneša Izraelio televizija, įkaitai gaus vienkartinę 60 tūkst. šekelių (apie 16 tūkst. eurų) valstybės išmoką, visą gyvenimą jiems bus mokama 9 tūkst. šekelių (apie 2,4 tūkst. eurų) mėnesinė pašalpa. Taip pat numatyta įvairių lengvatų, padedančių atsigauti ir reintegruotis į visuomenę: speciali išmoka būstui įsigyti – 250 tūkst. šekelių (esant 100 proc. neįgalumui – 300 tūkst.), pagalba naujo automobilio pirkimui – fiksuota ne mažesnė kaip 150 tūkst. šekelių išmoka kartą per trejus su puse metų.
Be to, valstybė visiškai finansuos medicininį ir psichologinį gydymą, profesinę reabilitaciją ir išsilavinimą. Jiems taip pat priklauso lengvatos komunaliniams mokesčiams, nuolaidos savivaldybės mokesčiui, elektros ir vandens sąskaitoms.
Numatyta ir finansinė pagalba išlaisvintų įkaitų šeimoms: kompensacija už kelionę, ūkio padėjėjo finansavimas. Jei įkaito šeimos narys priverstas palikti darbą, kad lydėtų artimąjį ir būtų su juo sunkiausiais laikais, numatytos išmokos pajamų netekimo atveju.
Pagrobėjų šeimos taip pat gaus specializuotą paramą nuo trejų iki ketverių metų, įskaitant nemokamą psichoterapiją, konsultacijas su specialistais, odontologinį gydymą, nemokamus vaistus, netradicinės medicinos ir privačių operacijų finansavimą. Jie taip pat galės gauti lengvatinių paskolų ir dotacijų atstatyti veikiantį verslą arba pradėti naują.
