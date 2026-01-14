Tailande ant važiuojančio traukinio užvirtus statybiniam kranui žuvo mažiausiai 32 žmonės

Nelaimė įvyko Nakon Ratčasimoje, maždaug 200 km į šiaurės rytus nuo Bankoko, vykdant ambicingą planuojamą greitojo geležinkelio projektą, kuris ilgainiui sujungs Kiniją su didžiąja Pietryčių Azijos dalimi.
Provincijos visuomenės sveikatos biuras pranešė, kad žuvo 32 žmonės ir dar 64 žmonės buvo sužeisti, iš jų septyni patyrė sunkius sužalojimus. Iš 171, kaip manoma, traukiniu važiavusio keleivio trys vis dar dingę, teigiama vakare paskelbtame pranešime.
Pasak pareigūnų, kranas, naudotas statant estakadinę geležinkelio dalį, užgriuvo ant traukinio, šiam vykstant iš Bankoko į Ubon Ratčatanio provinciją.
Tailando geležinkelių transporto departamentas nurodė, kad tai buvo vadinamasis paleidžiamasis portalinis kranas – savarankiška konstrukcija su vertikaliomis kojelėmis, kuri paprastai juda bėgiais arba ratais, todėl gali judėti kartu su statybos projektu. Tokie kranai dažnai naudojami estakadinių kelių statybai.
Tailando žiniasklaidos paskelbtose nuotraukose matyti kylančių baltų, o vėliau tamsių dūmų stulpai virš įvykio vietos, taip pat tarp dviejų betoninių atramų kabanti statybinė įranga.
Gelbėtojai traukia žmones iš apvirtusių vagonų
Visuomeninio transliuotojo „ThaiPBS“ vaizdo įraše matyti, kaip gelbėtojai stovi ant apvirtusių vagonų. Kai kurių vagonų šonuose matyti išplėštos didžiulės skylės. Palei bėgius mėtėsi krano dalys.
62-jų Samai Teechantuek (Samai Tičantuek), kurios namas yra maždaug už 100 metrų nuo nelaimės vietos, naujienų agentūrai „The Associated Press“ papasakojo apie siaubą, kurį patyrė matydama avariją ir girdėdama „cypimą, o paskui bam, bam, bam – visą kelią“.
„Kai dulkės nusėdo, pamačiau traukinio vagono stogą. Išgirdau žmones šaukiančius „pirmiausia gelbėkite vaikus!“ – pasakojo ji. – Konduktorius traukė žmones. Mačiau, kaip jie ištraukė daug žmonių. Žmonės iš ten esančios parduotuvės taip pat išbėgo padėti.“
„Mano kojos drebėjo. Stovėjau drebėdama. Nedrįsau prieiti arčiau“, – pridūrė ji.
Transporto ministras Piphatas Račakitprakanas (Pipatas Račakitprakanas) pranešė, kad nurodė pradėti tyrimą.
2024 metų rugpjūtį planuojamo maršruto geležinkelio tunelis, taip pat esantis Nakon Ratčasimoje, sugriuvo pražudydamas tris darbininkus. Manoma, kad viena iš griūties priežasčių buvo kelias dienas trukusios liūtys.
Sugriuvęs estakadinis geležinkelio segmentas yra Tailando ir Kinijos greitųjų traukinių projekto dalyje, jungiančioje Tailando sostinę Bankoką su Nong Kajaus provincija šalies šiaurės rytuose, prie Laoso sienos.
Dviejų etapų geležinkelio projekto bendra investicijų suma siekia daugiau nei 520 mlrd. batų (14 mlrd. eurų) ir yra susijusi su ambicingu planu sujungti Kiniją su Pietryčių Azija pagal Pekino „Juostos ir kelio“ iniciatyvą.
Atkarpos, kurioje įvyko avarija, biudžetas siekė daugiau nei 179 mlrd. batų (4,89 mlrd. eurų), o pagal pirminius planus ji turėjo būti atidaryta 2027 metais.
Tailando valstybinio geležinkelio laikinasis gubernatorius Ananas Phonimdaengas (Ananas Fonimdaengas) nurodė, kad projekto rangovas yra statybos įmonė „Italian-Thai Development“, o už projektavimą ir statybos priežiūrą atsakinga Kinijos bendrovė.
Jis teigė, kad pareigūnai išnagrinės abiejų šalių atsakomybę, o Geležinkelių departamentas planuoja pirmiausia imtis teisinių veiksmų prieš rangovą. Žala traukiniui vertinama daugiau nei 100 mln. batų (2,75 mln. eurų), o statybinė įranga apgadinta nežymiai, sakė Ananas Phonimdaengas.
Įmonės interneto svetainėje paskelbtame pranešime išreikšta užuojauta aukoms ir teigiama, kad bendrovė žuvusiųjų šeimoms išmokės kompensacijas ir apmokės sužeistųjų hospitalizavimo išlaidas.
Pagrindinis rangovas, atsakingas už pirmąjį maršruto etapą tarp Bankoko ir Nakon Ratčasimos, „Italian-Thai Development“, taip pat buvo tiesiogiai atsakingas už atkarpos, kurioje įvyko trečiadienio avarija, statybą.
Pagrindinis rangovas susijęs su praėjusių metų pastato griūtimi Bankoke
Geležinkelio avarija sukėlė pasipiktinimą, nes bendrovė buvo viena iš pagrindinių rangovų, kurios Bankoke statomas Valstybės audito pastatas kovą per stiprų žemės drebėjimą subyrėjo į šipulius.
Per šią griūtį žuvo apie 100 žmonių. Dešimtims vadovų buvo pateikti kaltinimai dėl nelaimės, tačiau nė vienas dar nebuvo teisiamas.
Abiejuose projektuose dalyvavo Kinijos įmonės.
Tailando ministras pirmininkas Anutinas Charnvirakulas (Anutinas Čarnvirakulas), kuris tuo metu ėjo vidaus reikalų ministro pareigas, teigė, kad už rangovų įtraukimą į juoduosius sąrašus yra atsakingi Generalinio kontrolieriaus departamentas ir Susisiekimo ministerija. Jis nurodė, kad per jo trumpą buvimo vidaus reikalų ministru laikotarpį nebuvo įmanoma pakeisti įstatymų, kad šis klausimas būtų išspręstas greičiau.
Pekine kinų užsienio reikalų ministerijos atstovė Mao Ning teigė, kad vyriausybė žino apie nelaimę ir pareiškė užuojautą.
„Kinijos vyriausybė teikia didelę reikšmę projektų ir personalo saugumui, ir mes taip pat domimės situacija, – sakė ji. – Regis, šiuo metu atitinkamą atkarpą stato Tailando bendrovė, o avarijos priežastis vis dar tiriama.“
