Tailando kariuomenė apkaltino Kambodžą pažeidus paliaubas

„Kambodža pažeidė paliaubas“, – antradienio rytą pareiškė Tailando kariuomenė, apkaltinusi Kambodžos pajėgas minosvaidžių sviediniais apšaudžius Tailando Ubonratčatanio provinciją. Vienas kareivis buvo sužeistas skeveldrų ir buvo evakuotas gydytis, priduriama kariuomenės pranešime.
Dešimtmečius trunkantis Pietryčių Azijos kaimynių ginčas pernai įsiplieskė kelis kartus kariniais susidūrimais. Per kovas gruodžio mėnesį žuvo dešimtys žmonių, maždaug milijonas žmonių abiejose šalyse buvo priversti palikti savo namus.
Abi šalys gruodžio 27 d. susitarė dėl paliaubų ir nutraukė tris savaites trukusius susirėmimus. Kambodžos gynybos ministerijos atstovė Maly Socheata antradienį atsisakė pakomentuoti įtariamą smūgį.
Ilgai trunkantis šalių konfliktas kyla iš ginčo dėl kolonijinių laikų 800 kilometrų ilgio sienos demarkacijos, abi šalys pretenduoja į teritoriją ir šimtmečių senumo šventyklų griuvėsius.
Pagal gruodžio mėnesio paliaubas Kambodža ir Tailandas įsipareigojo nutraukti ugnį, įšaldyti karių judėjimą ir bendradarbiauti išminavimo pastangose palei sieną.
Bankokas taip pat sutiko paleisti 18 Kambodžos kareivių, sulaikytų nuo liepos mėnesio, kai tą mėnesį per mirtinus pasienio susirėmimus žuvo dešimtys žmonių.
Tailandas paleido Kambodžos kareivius gruodžio 31 d., šalies užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad jų paleidimas rodo gerą valią ir stiprina pasitikėjimą.
Pnompenis praėjusią savaitę pareiškė, kad turi vilties, jog jų paleidimas „reikšmingai prisidės prie abipusio pasitikėjimo stiprinimo“.
Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinija ir Malaizija liepos mėnesį tarpininkavo paliauboms, bet jos ilgai netruko. Spalį JAV prezidentas Donaldas Trumpas nuskrido į Malaiziją dalyvauti deklaracijos pasirašyme ir gyrė naujus prekybos susitarimus, kaimynėms sutikus pratęsti paliaubas.
Tačiau Bankokas kitą mėnesį sustabdė susitarimą, kai sausumos minos sužeidė pasienyje patruliavusius Tailando kareivius. Šeštadienį, praėjus savaitei po gruodžio mėnesio paliaubų įsigaliojimo, Kambodža paragino Tailandą išvesti savo pajėgas iš kelių pasienio teritorijų, kurias Pnompenis laiko savomis.
Tailando kariuomenė atmetė teiginius, kad panaudojo jėgą Kambodžos teritorijai užgrobti, ir tvirtino, kad jos pajėgos buvo visada Tailandui priklausiusiose teritorijose.
Praėjusio mėnesio pabaigoje šalys susitarė nutraukti kovas, bet joms dar reikia išspręsti ginčijamos sienos demarkacijos problemą. Kambodžos gynybos ministerijos antradienio rytą paskelbtame pareiškime sakoma, kad šį mėnesį Pnompenis pasiūlė Tailandui surengti dvišalį sienų komiteto posėdį Kambodžos Siemreabo provincijoje.
Bankokas anksčiau yra sakęs, kad po vasario 8 d. numatytų rinkimų kitai Tailando vyriausybei gali tekti surengti susitikimus sienos matavimui ir demarkacijai aptarti.
