Trumpas teigia, kad Tailando ir Kambodžos lyderiai susitarė nutraukti kovas

„Šįryt turėjau labai gerą pokalbį su Tailando ministru pirmininku Anutinu Charnvirakulu ir Kambodžos ministru pirmininku Hunu Manetu apie labai nelemtą ilgai trunkančio jų karo atsinaujinimą“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė D. Trumpas.
„Jis susitarė nuo šio vakaro nutraukti visus susišaudymus ir grįžti prie pradinio taikos susitarimo, sudaryto su manimi ir jais, padedant puikiam Malaizijos ministrui pirmininkui Anwarui Ibrahimui“, – nurodė jis, omenyje turėdamas liepos mėnesį sudarytą susitarimą.
„Abi šalys yra pasirengusios taikai ir tolesnei prekybai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis“, – pažymėjo D. Trumpas ir padėkojo A. Ibrahimui už pagalbą.
Šią savaitę per abiejų Pietryčių Azijos kaimynių kautynes abiejose ginčijamos sienos pusėse žuvo mažiausiai 20 žmonių, o apie pusė milijono gyventojų buvo priversti palikti savo namus. Abi pusės kaltino viena kitą dėl konflikto, kuris susijęs su prieš šimtmetį prasidėjusiu ginču dėl 800 km ilgio sienos, nustatytos Prancūzijos kolonijinės valdžios laikotarpiu, pakartotinio įsiliepsnojimo.
JAV, Kinija ir Malaizija liepos mėnesį padėjo sudaryti paliaubas po pradinio penkias dienas trukusio smurto protrūkio. Spalį D. Trumpas parėmė vėlesnę bendrą Tailando ir Kambodžos deklaraciją ir prakalbo apie naujus prekybos susitarimus su šiomis šalimis, kai jos sutiko pratęsti paliaubas. Tačiau jau kitą mėnesį Tailandas susitarimą sustabdė, kai sausumos minos pasienyje sužalojo Tailando karius.
Ketvirtadienį D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose vėl gyrėsi išsprendęs kelis konfliktus, tačiau pareiškė, kad „Tailandas ir Kambodža – manau, kad turėsiu porą kartų paskambinti (…) bet mes tai išspręsime“.
