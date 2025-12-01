Tarp šaudynių Kalifornijoje aukų yra trys nepilnamečiai

Per šeštadienį prieš pat 18 valandą pokylių salėje Stoktone įvykusias šaudynes dar 11 žmonių buvo sužeisti, sakė pareigūnai.
Stoktonas yra į šiaurės rytus nuo San Fransisko.
San Vokino apygardos šerifo biuro atstovė Heather Brent sekmadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad nužudytų asmenų amžius yra aštuoneri, devyneri, 14 ir 21 metai.
11 sužeistųjų buvo nuvežti į ligonines, sakė H. Brent. Ji nepateikė detalių apie sužeidimus.
Pasak atstovės, šventėje dalyvavo 100–150 žmonių.
„Pradiniai požymiai rodo, kad tai gali būti tikslinis incidentas“, – pažymėjo ji.
Paklausta, ar nusikaltimas gali būti susijęs su gaujomis, H. Brent atsakė, kad tyrėjai aiškinasi visas galimybes.
Šerifo įstaiga paragino visus asmenis, turinčius informacijos ar vaizdo įrašų apie nusikaltimą, susisiekti su pareigūnais.
Kol kas įtariamasis nėra nustatytas. Neatmetama ir galimybė, kad užpuolikų buvo ne vienas.
Organizacija „Gun Violence Archive“ šaudynes apibrėžia kaip incidentus, kai nušaunami ar pašaunami keturi ar d
