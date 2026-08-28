 TATENA: Zaporižios atominę elektrinę puolė dronai, sužeisti du darbuotojai

TATENA: Zaporižios atominę elektrinę puolė dronai, sužeisti du darbuotojai

2026-08-28 18:14
Viljama Sudikienė (DPA)

Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA) penktadienį pranešė, kad Rusijos okupuota Zaporižios atominė elektrinė Ukrainoje pastarosiomis dienomis kelis kartus buvo užpulta dronų, bet radiacijos lygis netoli fronto linijos esančiame objekte išliko normos ribose. 

TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi.
TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi. / EPA/MOHAMED AL RIFAI nuotr.

Vienoje įsikūrusi TATENA pranešė, kad antradienį du elektrinės darbuotojai buvo sužeisti, kai dronas puolė netoli aušinimo vandens tvenkinio.

Trečiadienį reaktoriaus kuro sausosios saugyklos teritorijoje sprogo dar vienas skraidantis objektas. Tą pačią dieną trečias dronas pataikė į purkštuvų sistemą.

Ragina elgtis kuo santūriau

TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi atakas prieš atomines elektrines pavadino nepriimtinomis. Jis socialiniame tinkle  X dar kartą paragino kariaujančias šalis laikytis maksimalaus santūrumo.

Zaporižios atominė elektrinė, turinti šešis reaktorius, yra didžiausia atominė jėgainė Europoje. Rusija ją užgrobė karo pradžioje, nuo tada ji buvo užpulta ne vieną kartą.

Reaktoriai yra išjungti, bet juos reikia toliau vėsinti. Vietoje nuolat dirba padėtį stebinti TATENA komanda.

Šiame straipsnyje:
tatena
Zaporižia
Zaporižios atominė elektrinė
Atominė elektrinė
dronai
sužeisti darbuotojai
Ukraina
Rusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų