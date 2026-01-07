Tęsiantis gyvybių pareikalavusiai šalčio bangai, Europa susiduria su transporto chaosu

Labiausiai nukentėjo Paryžiaus ir Amsterdamo oro uostai. Nyderlandų valdžia pranešė, kad daugiau kaip 1 tūkst. keliautojų buvo priversti nakvoti Šipolio oro uoste, kuris laikomas vienu judriausių Europoje.
Žemynui išgyvenant bene stipriausią šalčio bangą šią žiemą, per su orais susijusius nelaimingus atsitikimus žuvo šeši žmonės. Penki mirties atvejai antradienį buvo patvirtinti Prancūzijoje, o viena moteris mirė Bosnijoje ir Hercegovinoje, kadangi sniegas ir lietus Balkanuose sukėlė potvynius ir elektros energijos tiekimo sutrikimus.
Tiems žmonėms, kurie neturi namų ir nakvoja gatvėse, šalčio banga sukėlė didžiulį šoką. Iš Gvinėjos kilęs Boubacar Camara naujienų agentūrai AFP sakė, kad „neturi kito pasirinkimo, kaip tik judėti į priekį“.
„Tiesiog turi likti stiprus, pasirūpinti, kad nenumirtum“, – sakė 19-metis, kuris nakvoja palapinėje Prancūzijos sostinėje.
Įspėjimas dėl plikledžio
Trečiadienį Paryžiaus Šarlio de Golio oro uoste buvo atšaukta daugiau kaip 100 skrydžių, o dar 40 buvo panaikinta kitame pagrindiniame Prancūzijos sostinės oro uoste Orli. Transporto ministras Philippe Tabarot vietos televizijai pareiškė, kad „tikisi, jog padėtis į įprastas vėžes grįš šią popietę“.
Paryžiuje ir aplinkiniuose priemiesčiuose dėl apledėjusių kelių taip pat buvo sustabdytas susisiekimo viešaisiais autobusais paslaugų teikimas, o beveik pusėje žemyninės šalies dalies buvo paskelbtas įspėjimas dėl smarkaus snygio ir plikledžio.
Šipolio oro uostas pranešė, kad iki šiol buvo atšaukta daugiau kaip 700 skrydžių, ir įspėjo, jog šis skaičius gali padidėti. Belgijos didžiausias Briuselio oro uostas taip pat patvirtino, kad buvo atšaukta 40 skrydžių.
„Vyrauja ramybė“
Jungtinėje Karalystėje fiksuota nukritusi temperatūra, šimtai mokyklų trečią dieną iš eilės uždarė duris Škotijoje, kur valdžia įspėjo, kad sniegas gali „atkirsti“ kai kurias kaimo bendruomenes. Londoną su žemyninės Europos miestais jungiančioje traukinių linijoje „Eurostar“ trečiadienį vėl sutriko eismas, keleiviai susidūrė su reisų atšaukimais ir vėlavimais.
Šiaurės šalys taip pat susiduria su chaosu, susijusiu su sniegu. Rytų Švedijos pareigūnai įspėjo, kad dėl smarkaus smygio „tikėtini“ elektros energijos tiekimo sutrikimai. Vakariniame Geteborgo mieste buvo sustabdytas tramvajų eismas, o platesnio regiono valdžia įspėjo žmones nevairuoti ir, jei įmanoma, likti namuose.
Danijos Šiaurės Jutlandijos regiono pareigūnai įspėjo žmones pasiruošti smarkiam snygiui, tačiau nurodė, kad padėtis kontroliuojama.
„Šiaurės Jutlandijoje šiuo metu vyrauja ramybė, tačiau mes labai rimtai vertiname orų prognozes“, – pareiškime pažymėjo policija. Jame priduriama, kad piliečiai taip pat raginami „pasiruošti ir nepamiršti patarimų dėl saugumo, ypač jei jiems tenka keliauti esant sudėtingoms eismo sąlygoms“.
