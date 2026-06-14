Katastrofa įvyko netoli Batlerio memorialinio oro uosto, maždaug už 100 km į pietus nuo Kanzas Sičio, sakė Beitso apygardos ekstremaliųjų situacijų valdymo agentūros direktorius Dennisas Jacobsas (Denisas Džeikobsas).
Tragedija JAV: sudužus parašiutininkų lėktuvui žuvo dvylika žmonių
2026-06-14 22:11
Centrinėje JAV Misūrio valstijoje sekmadienį sudužus parašiutininkų lėktuvui žuvo visi dvylika juo skridusių žmonių, naujienų agentūrai AFP pranešė gelbėjimo tarnybos.
Tragedija JAV: sudužus parašiutininkų lėktuvui žuvo dvylika žmonių / Magnific.com nuotr.
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