Tragedija JAV: žuvo garsus lenktynininkas ir jo šeima

Cessna C550 pakilo iš Steitsvilio, netrukus apsisuko ir mėgino grįžti į oro uostą bet trenkėsi į žemę ir sprogo, pranešė valstijos greitkelių policija. Žuvo septynis žmonės, įskaitant G. Biffle’o žmoną Cristiną, penkerių metų sūnų Ryderį ir keturiolikmetę dukrą Emmą.
Katastrofos priežastis kol kas nežinomos. Taip pat neaišku, ar lakūno licenciją turėjęs G. Biffle’as pats pilotavo lėktuvą.
55-erių G. Biffle’as per savo karjerą laimėjo daugiau nei 50 NASCAR lenktynių, „Trucks Series“ ir „Xfinity Series čempionatus.
Naujausi komentarai