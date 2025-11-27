Traukiniui susidūrus su sunkvežimiu žuvo vairuotojas

9 val. 17 min. (vietos ir Lietuvos laiku) pagalbos tarnybos gavo pranešimą, kad Saku savivaldybėje esančioje geležinkelio pervažoje traukinys atsitrenkė į sunkvežimį.
Per susidūrimą nuo bėgių nuvažiavo traukinys, o tai sutrikdė eismą.
Traukiniu važiavo apie 20 keleivių. Pirminiais duomenimis, vienas keleivis patyrė lengvus sužalojimus. Kiti keleiviai buvo evakuoti iš traukinio.
Jie laukia medicininės apžiūros ir alternatyvios transporto priemonės šildomoje vietoje. Traukinys tebėra nuvažiavęs nuo bėgių.
Vienas traukinio keleivis sakė, kad paramedikai norėjo apžiūrėti pagyvenusią moterį, bet ji atsisakė pagalbos.
Gelbėjimo tarnyba vėliau patvirtino, kad sunkvežimio vairuotojas žuvo per avariją.
Vienas keleivis pasakojo, kad avarijos metu jis buvo iš paskutiniame vagone.
„Tai nutiko tarp Saku ir Kasemecos. Traukiniui pradėjus riedėti nuo bėgių, laikiausi už stalo ir, laimei, nenukritau. Po avarijos visas drebėjau. Dabar nusiraminau“, – prisiminė jis.
Šiuo metu įvykio vietoje dirba policijos ir gelbėjimo tarnybos. Tikslios incidento aplinkybės tiriamos.
