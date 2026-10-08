 Trimetis darželyje išsitraukė užtaisytą pistoletą: tėvams dabar tenka atsakyti teisme

Trimetis darželyje išsitraukė užtaisytą pistoletą: tėvams dabar tenka atsakyti teisme

2026-10-08 11:39
Domantė Slavinskaitė (LNK)

JAV trejų metų vaikas į darželį atsinešė užtaisytą ginklą. Vaiko tėvas yra policininkas ir turi teisę namuose laikyti ginklą, tačiau pistoletas, kurį pasiėmė berniukas, nebuvo tarnybinis. Į daugybę klausimų tėvams dabar tenka atsakyti teisme.

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<span>Trimetis darželyje išsitraukė užtaisytą pistoletą: tėvams dabar tenka atsakyti teisme</span>
Trimetis darželyje išsitraukė užtaisytą pistoletą: tėvams dabar tenka atsakyti teisme / Asociatyvi Magnific.com / DI nuotr.

Į JAV Kantono miestelyje esantį darželį vienas trimetis kuprinėje atsinešė tikrą pistoletą. Darželio darbuotojai liko šokiruoti, kai vaikas ginklą ramiai išsitraukė iš kuprinės.

Negana to, kai mažametis ginklą atidavė, paaiškėjo, kad pistoletas buvo užtaisytas.

„Per apsaugos kamerų įrašą mačiau, kad darbuotojai tinkamai ginklą paėmė ir užtikrino vaikų saugumą. Giriu juos už tokius veiksmus“, – sakė policijos pareigūnas Joseph Bialy.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Po incidento vaiko tėvai stojo prieš teismą. Paaiškėjo, kad berniuko tėvas yra policijos pareigūnas ir turi tarnybinį ginklą, tačiau tas, kurį sūnus atsinešė į darželį, nebuvo tarnybinis.

Taip pat paaiškėjo, kad vyras namuose turi devynis šaunamuosius ginklus.

„Ponas Elijus yra policijos pareigūnas – policijoje dirba aštuonerius metus. Ketverius dirbo detektyvu, o dar ketverius – specialiųjų operacijų padalinyje, tad jo darbui ginklas yra reikalingas“, – aiškino kaltinamojo advokatas.

Teismas šeimai uždraudė lankytis darželyje, o vaikas po incidento iš jo buvo išbrauktas.

Abiem kaltinamiesiems tėvams nustatytas 10 tūkst. JAV dolerių užstatas, kad jie nebūtų suimti. Kitas teismo posėdis numatytas po mėnesio.

Šiame straipsnyje:
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