Trumpas mano, kad Irano lyderis Khamenei vis dar gyvas

„Nemanau, kad jis miręs. Jis buvo labai sunkiai sužeistas. Kairė kūno pusė, ranka, koja – viskas. (...) Bet nemanau, kad jis miręs“, – sakė D. Trumpas per pokalbį su konservatyviu radijo laidų vedėju Glennu Becku.
Oficialiai Mojtaba Khamenei toliau vadovauja JAV ir Izraelio užpultai šaliai. Tačiau jo nesirodymas viešumoje ir patyrusių Revoliucinės gvardijos veteranų iškilimas į valdžią pakurstė spėliones, kad jis arba miręs, arba ne visiškai kontroliuoja padėtį.
Jo tėvas žuvo per bombardavimą JAV ir Izraelio puolimo pradžioje.
D. Trumpas, jau ne kartą paskelbęs pergalę prieš Iraną, bet vis dar negalintis priversti atverti jūrų maršruto Hormuzo sąsiauriu ar priversti Iraną perduoti branduolines medžiagas, dar kartą pareiškė, kad karinis ir ekonominis spaudimas veikia.
„Visa tai veda labai didelės pergalės link“, – sakė jis ir pridūrė, kad toji pergalė ateis jau labai greitai.
D. Trumpas taip pat tvirtino, kad Hormuzo sąsiauris, kuriame Irano kariuomenė sutrikdė ir iš esmės blokuoja laivybą, iš tikrųjų yra visiškai atviras.
„Tikrai būtų galima sakyti, kad sąsiauris yra atviras. Dabar per sąsiaurį praplaukia daug laivų. Mes leidžiame jiems plaukti. Minų nebėra“, – sakė jis.
„Negalime leisti Iranui turėti branduolinių ginklų (...) nes jie pamišę ir juos panaudos“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė „jau du kartus tai sustabdęs“.
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