Trumpas pareiškė nedžiūgaujantis dėl Izraelio smūgių į „Hamas“ vadovybę Katare

Izraelio gynybos pajėgos „CBS News“ sakė, kad operacija buvo pavadinta „Ugnies viršūne“ („Summit of Fire“) ir buvo nukreipta į „Hamas“ lyderius, kurie, pasak Izraelio gynybos pajėgų, daugelį metų „vadovauja teroristinės organizacijos operacijoms, yra tiesiogiai atsakingi už žiaurias spalio 7 d. žudynes ir organizuoja bei vykdo karą prieš Izraelio valstybę“.
Šie Izraelio veiksmai įstūmė D. Trumpo administraciją į neįprastą padėtį, nes tiek Izraelis, tiek Kataras yra artimi JAV sąjungininkai, be to, Katare yra įsikūrusi didžiausia Artimuosiuose Rytuose Amerikos karinė bazė. Katare taip pat daugelį metų veikia „Hamas“ politiniai biurai, be to, monarchija prie Persijos įlankos tarpininkauja Izraelio vyriausybės ir „Hamas“ deryboms dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože.
Antradienio vakarą D. Trumpas Vašingtone prie restorano kalbėjosi su žurnalistais ir sakė, kad „nėra sužavėtas visa šia situacija“, vadino ją „negera“.
„Buvau labai nepatenkintas dėl to, labai nepatenkintas kiekvienu aspektu“, – sakė JAV prezidentas.
Jis taip pat pabrėžė siekiantis „Hamas“ vis dar laikomų įkaitų, paimtų į nelaisvę per 2023 m. spalio 7 d. grupuotės įvykdytą teroro išpuolį Izraelyje, paleidimo.
D. Trumpas spaudžia „Hamas“ ir Izraelį pasiekti paliaubų susitarimą, kuris galėtų sustabdyti kovas Gazos Ruože, mainais į dešimčių Izraelio įkaitų, vis dar laikomų palestiniečių anklave, paleidimą. Pasak Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu, manoma, kad 20 iš šių įkaitų vis dar yra gyvi.
Antradienį paskelbtame bendrame B. Netanyahu ir gynybos ministro Israelio Katzo pareiškime sakoma, kad jie laiko smūgius „visiškai pateisinamais atsižvelgiant į tai, kad ši „Hamas“ vadovybė suplanavo ir suorganizavo spalio 7 d. žudynes bei toliau vykdo žudikiškus veiksmus prieš Izraelio valstybę ir jos piliečius“.
B. Netanyahu pareiškė, kad Izraelis prisiima visą atsakomybę už smūgius.
„Hamas“ pareiškime sakoma, kad žuvo penki jos nariai, bet tarp jų nėra derybų delegacijos narių. Grupuotė pavadino smūgius „siaubingu nusikaltimu“.
Izraelio gynybos pajėgos teigė, kad „buvo imtasi priemonių siekiant sumažinti žalą civiliams gyventojams, panaudojant tiksliąją amuniciją ir papildomą žvalgybą“.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt sakė, kad apie smūgius D. Trumpo administracijai pranešė JAV kariuomenė. Aukšto rango JAV pareigūno ir diplomatinio šaltinio teigimu, prieš smūgius Izraelis apie juos informavo JAV. Kiti du JAV pareigūnai „CBS News“ sakė, kad JAV nekoordinavo šių veiksmų su Izraeliu juos planuojant. Pasak aukšto rango JAV žvalgybos pareigūno, JAV pranešė Katarui apie smūgius, kai tai sužinojo iš Izraelio.
Anksčiau antradienį įraše socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas pavadino smūgius Katare „apgailėtinu incidentu“ ir pabrėžė, kad JAV su tuo nesusijusi.
„Laikau Katarą stipriu JAV sąjungininku ir draugu ir labai apgailestauju dėl atakos vietos“, – parašė prezidentas.
Kataro vyriausybė pasmerkė smūgius ir teigė, kad jie pažeidė tarptautinę teisę.
