Trumpo patarėjas mėgina deeskaluoti situaciją Mineapolyje

Šis pripažinimas nuskambėjo D. Trumpui pareiškus, kad jis nori deeskaluoti situaciją Mineapolyje po 37 metų slaugytojo Alexo Pretti nužudymo šeštadienį vykusio protesto prieš imigracijos politiką metu.
Administracijos vadovo pavaduotojas S. Milleris, įtakinga figūra, vadovaujanti D. Trumpo griežtai imigracijos politikai, naujienų agentūrai AFP teigė, kad Baltieji rūmai šiuo metu tiria galimą pažeidimą.
Jis nurodė, kad Baltieji rūmai buvo pateikę „aiškias gaires“, jog į Minesotą siunčiamas papildomas personalas turėjo „sukurti fizinį barjerą tarp sulaikymo komandų ir tvarkos pažeidėjų“.
„Vertiname, kodėl CBP (Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos) komanda galėjo nesilaikyti šio protokolo“, – sakė S. Milleris.
S. Milleris taip pat, regis, dėl savo šeštadienio komentarų, kurie vėliau sulaukė kritikos, apkaltino tiek pasienio agentūrą, tiek Krašto saugumo departamentą.
Netrukus po nužudymo pareigūnas pavadino A. Pretti „potencialiu žudiku“ ir apkaltino jį norėjus nužudyti federalinius agentus.
Tačiau S. Milleris teigė, kad jo pastabos buvo pagrįstos pirminiu krašto saugumo sekretorės Kristi Noem pareiškimu, kuriame klaidingai nurodyta, jog artėdamas prie federalinių agentų A. Pretti mojavo ginklu.
Vėliau vaizdo įrodymai parodė, kad auka tuo metu nelaikė ginklo, ir nors A. Pretti turėjo pistoletą, agentai jį jau buvo atėmę prieš paleisdami kelis šūvius iš artimo atstumo.
„Pirminis DHS pareiškimas buvo pagrįstas vietoje buvusių CBP atstovų pranešimais“, – savo pareiškime nurodė S. Milleris.
Užpulta kongresmenė
JAV demokratų kongresmenė Ilhan Omar vėlų antradienį per savo kalbą buvo užpulta vyro, kuris į ją iš švirkšto papurškė nenustatyto skysčio, o tada jį pargriovė apsaugos darbuotojai, pranešė įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Užpuolikas buvo išvestas iš patalpų, o I. Omar, kuri dažnai tampa prezidento Donaldo Trumpo išpuolių taikiniu, tęsė savo kalbą sakydama, kad „išliksime atsparūs bet kam, ką jie gali į mus mesti“.
Politikės biuras informavo, kad vyrą sulaikė Mineapolio policija.
Išpuolis įvyko, kai I. Omar ragino D. Trumpo administraciją pakeisti savo dabartinį kursą.
„ICE negali būti reformuota, ji negali būti reabilituota, todėl privalome visam laikui panaikinti ICE“, – skambant aplodismentams sakė kongresmenė, pridurdama, kad krašto saugumo sekretorė Kristi Noem (Kristi Noem) privalo atsistatydinti arba jai gresia apkalta.
I. Omar ištarus šiuos žodžius, iš pirmosios eilės pašoko vyras, kažką pasakė ir apipurškė kongresmenę, o apsauga puolė jį sulaikyti, tuo tarpu pati politikė iškėlė kumštį ir žengė link užpuoliko, o tada grįžo prie tribūnos.
Ištarusi keletą keiksmažodžių ir nepaisydama savo komandos garsių raginimų nebetęsti pasirodymo, kongresmenė paėmė mikrofoną.
„Štai realybė, kurios tokie žmonės kaip šis bjaurus vyras nesupranta: mes esame stipri Minesota ir išliksime atsparūs bet kam, ką jie gali į mus mesti“, – pareiškė I. Omar.
Naujausi komentarai