 Trylikametis sėdęs prie vairo spruko nuo policijos: pasiekė net 187 km/val. greitį

Trylikametis sėdęs prie vairo spruko nuo policijos: pasiekė net 187 km/val. greitį

2026-09-24 14:29 klaipeda.diena.lt inf.

Latvijoje – neeilinės „Audi“ automobilio gaudynės. Prie vairo sėdęs 13-metis, bėgdamas nuo policijos, pasiekė net 187 km/val. greitį. Policijos duomenimis, berniukas automobilį vairavo be tėvo žinios. 

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<span>Trylikametis sėdęs prie vairo spruko nuo policijos: pasiekė net 187 km/val. greitį</span>
Trylikametis sėdęs prie vairo spruko nuo policijos: pasiekė net 187 km/val. greitį / Asociatyvi Magnific.com nuotr., Latvijos policijos vaizdo įrašo stop kadrai

Kaip pranešė šalies policija, rugsėjo 18 d., apie 17.09 val., Maduonos mieste policijos pareigūnai bandė sustabdyti „Audi“ automobilį, tačiau jo vairuotojas pareigūnų reikalavimams nepakluso ir pradėjo sprukti.

Automobilis buvo vairuojamas agresyviai, pažeidžiant Kelių eismo taisykles ir keliant pavojų kitų eismo dalyvių saugumui, pažymėjo policija. Leistinas greitis buvo gerokai viršytas tiek gyvenvietėse, tiek už jų ribų – kai kuriuose ruožuose automobilio greitis siekė net 187 km/val.

Vis dėlto gaudynės ilgai netruko, 17.20 val. Cesvainės mieste „Audi“ galiausiai sustojo. Patikrinimo metu teisėsaugos pareigūnai nustatė, kad transporto priemonę vairavo 2013 metais gimęs berniukas, kuris be tėvo žinios paėmė automobilio raktelius, norėdamas pasivažinėti.

Dėl įvykio pradėtas tyrimas, o pareigūnai paragino tėvus ir globėjus atidžiau rinktis, kur laiko savo transporto priemonių raktelius, ir aptarti su vaikais neatsakingo elgesio pasekmes.

Šiame straipsnyje:
Latvija
Audi
automobilis
13-metis
gaudynės

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