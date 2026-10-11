Turkijoje autobusui įsirėžus į sunkvežimį žuvo 11 žmonių

Avarija įvyko netoli įvažiavimo į greitkelį tarp Bursos ir pajūrio miesto Izmiro, socialiniame tinkle „X“ aukų skaičių nurodė vietos Manisos rajono gubernatoriaus biuras.
Į įvykio vietą skubiai išvyko gelbėjimo tarnybos, socialiniame tinkle „X“ nurodė Turkijos vidaus reikalų ministras Mustafa Ciftci (Mustafa Čiftčis).
„Atidžiai stebime padėtį ir koordinuojame veiksmus su visomis susijusiomis institucijomis“, – teigė M. Ciftci.
Naujienų agentūros DHA paskelbtoje nuotraukoje matyti prie apsauginių atitvarų apvirtęs tolimojo susisiekimo autobusas išdaužtu priekiniu stiklu.
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