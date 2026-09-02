Tuskas: gaisras dronų gamykloje buvo diversija

Anot jo, negalima atmesti padegimo versijos ir dėl kito gaisro – aviacijos pramonės komponentų gamykloje Liubline. Tačiau šiuo atveju esą kol kas trūksta aiškių įrodymų.
Pirmadienį gaisras kilo „WB Electronics“ gamykloje Skaržyske-Kamenoje, esančioje už maždaug 150 km į pietus nuo Varšuvos. Žmonės nenukentėjo. Prokuratūra atlieka tyrimą dėl įtarimų terorizmu ir veikla užsienio žvalgybos naudai, darant žalą Lenkijai.
Stoties „Rmf.fm“ informacija, įmonės stebėjimo kameros užfiksavo vyrą su balaklava ir kuprine, kuris, kaip įtariama, vienoje iš patalpų sukėlė gaisrą. Įsibrovėlis taip pat aktyvavo signalizacijos sistemą.
Jau sekmadienį degė įmonės „JFG Composites“ gamybos ir sandėlio patalpos netoli Liublino šalies rytuose. Įmonė gamina komponentus aviacijos pramonei.
Lenkija yra svarbi politinė ir karinė Rusijos užpultos Ukrainos rėmėja. ES ir NATO narė taip pat jaučiasi grėsmę sau pačiai iš Maskvos pusės ir intensyviai stiprina savo ginkluotąsias pajėgas. Vyriausybė Varšuvoje kaltina Rusijos ir Baltarusijos slaptąsias tarnybas, kad šios siunčia į šalį daug agentų diversijoms vykdyti.
„WB Electronics“ yra didžiausia privati šalies ginklų įmonė ir Lenkijos kariuomenės tiekėja. Įmonė specializuojasi kurti ir gaminti pažangias technologijas gynybos sektoriui, įskaitant skaitmenines valdymo sistemas, automatizuotas ugnies valdymo sistemas, ryšių priemones bei modernias bepilotes puolimo sistemas. Gamykla Skaržyske-Kamenoje gamina pagrindinius dronų komponentus.
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