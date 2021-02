Tyrimas: daugiau nei pusė Naujojo Delio gyventojų persirgo koronavirusu

Per jau penktąjį šio miesto serologinį tyrimą sausio 15–23 dienomis buvo paimti 28 tūkst. gyventojų mėginiai, sakė Naujojo Delio sveikatos apsaugos ministras Satyendaras Jainas.

Duomenys rodo, kad apie 20 mln. gyventojų turintis miestas priartėjo prie bandos imuniteto – stadijos, kai dauguma populiacijos turi imunitetą infekcijai ir taip sulėtina jos plitimą – tačiau žmonės vis vien neturėtų prarasti atsargumo, sakė S. Jainas.

„Penktasis Naujojo Delio serologinis tyrimas parodė, kad antikūnų turi 56,13 proc. populiacijos“, – sakė ministras.

„Ankstesnis tyrimas parodė 25-26 proc. serologinį paplitimą. Tai reiškia, kad Naujasis Delis artėja prie bandos imuniteto. Atvejų taip pat sumažėja po mažiau nei 200 per dieną ir taip pat fiksuojami žemi teigiamų testų rodikliai. Tačiau raginčiau neatsipalaiduoti. Nenusiimkite kaukių“, – sakė jis.

Oficialiais duomenimis, Naujajame Delyje infekcija iš viso diagnozuota 635 257 žmonėms, ar 3 proc. populiacijos. Tačiau naujausi duomenys leidžia suprasti, kad daugybė miesto gyventojų persirgo besimptome ligos forma, sakė Naujojo Delio valdžios institucijų pareigūnai.

Nepaisant to, sveikatos ekspertai laikosi skirtingos nuomonės apie bandos imunitetą. Nors kai kurie sako, kad tik laiko klausimas, kada populiacijose išsivystys bandos imunitetas, skeptikai mano, kad virusą sustabdys tik efektyvi vakcinacijos programa.

Indijoje per pastarąsias 24 valandas nustatyti 8 635 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai – tai mažiausias per parą patvirtinamų infekcijų skaičius per beveik 8 mėnesius, antradienį paskelbė šalies Sveikatos apsaugos ministerija. Iš viso šalyje infekcija diagnozuota 10 766 245 žmonėms. Tai antras pagal dydį infekcijų skaičius pasaulyje po Jungtinių Valstijų.

Po pirmojo atvejo užfiksavimo praėjusių metų sausį, Indijoje pandemija piką pasiekė gegužės–rugsėjo mėnesiais. Tuomet šalyje kasdien buvo užfiksuojama net po 100 tūkst. naujų ligos atvejų.

Indija masinę vakcinacijos kampaniją pradėjo sausio 16 dieną. Šalis užsibrėžusi iki liepos pabaigos paskiepyti 300 mln. žmonių.