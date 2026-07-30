Ukraina pasiūlė Lenkijai pagalbą tiriant po Rusijos atakos nukritusią spėjamą raketą

Apie tai per spaudos konferenciją paskelbė Liublino apygardos prokuratūros vadovas Grzegorzas Trusewiczas.
„Gavome oficialų Ukrainos prašymą leisti jos specialistams dalyvauti įvykio vietos tyrime, nes jie turi daugiausia patirties tiriant tokius incidentus. Šis prašymas šiuo metu nagrinėjamas. Gali būti, kad jie atvyks čia ir kartu su Lenkijos institucijomis padėti nustatyti, koks objektas įskriejo į Lenkijos oro erdvę“, – sakė prokuroras G. Trusewiczas, kurį cituoja „Ukrinform“.
Jis patikslino, kad Ukrainos institucijos šį bendradarbiavimą inicijavo oficialiu raštu kreipdamosi į Lenkijos valdžios institucijas.
Kalbėdamas apie incidentą, jis nurodė, kad apie 4 val. vietos laiku Liublino vaivadijos Bilgorajaus apskrities gyventojas pagalbos tarnyboms pranešė girdėjęs stiprų sprogimą. Pirmieji į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai aptiko nenustatyto objekto sudužimo vietą.
Preliminariais prokuratūros vertinimais, nukritusio objekto paliktas krateris yra maždaug 10 metrų skersmens ir apie 5 metrų gylio. Nuolaužos išsibarsčiusios maždaug 200 metrų spinduliu. Įvykio vietoje dirba apie 100 įvairių tarnybų atstovų, įskaitant karius, policijos pareigūnus ir keturis tyrimui tiesiogiai vadovaujančius prokurorus. Taip pat laukiama dar apie 50 pareigūnų, kurie padės toliau ieškoti nuolaužų.
Prokuratūra dėl šio incidento pradėjo tyrimą pagal straipsnį dėl grėsmės aviacijos saugumui sukėlimo. Už tokį nusikaltimą Lenkijos įstatymai numato iki 10-ies metų laisvės atėmimo bausmę.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, ketvirtadienį per Krizių valdymo grupės posėdį Liubline Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Liublino vaivadijoje greičiausiai nukrito Rusijos sparnuotoji raketa Ch-101. Jis pabrėžė, kad Lenkijos kariuomenė puikiai supranta, kaip svarbu padėti Ukrainai naikinti Rusijos raketas, sviedinius ir dronus dar jiems esant Ukrainos oro erdvėje.
Pasak jo, Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinės vadavietės vadas generolas Ireneuszas Nowakas pranešė, kad per naktinę ataką Ukrainos naikintuvai iki pat Lenkijos sienos mėgino perimti Lenkijos link skridusias raketas.
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