 Ukraina: po Rusijos atakos be elektros liko daugiau nei 600 tūkst. žmonių

2025-11-29 12:52
BNS inf.

 Ukrainos energetikos ministerija šeštadienį nurodė, kad po Rusijos surengtų raketų ir dronų atakų be elektros liko daugiau nei 600 tūkst. žmonių.

„Dėl šio išpuolio ryte be elektros liko daugiau nei 500 tūkst. vartotojų Kyjive, daugiau nei 100 tūkst. Kyjivo srityje ir beveik 8 tūkst. Charkivo srityje“, –  nurodė ministerija. 

