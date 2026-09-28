Ukraina: per Rusijos drono smūgį netoli Lenkijos apgadintas pasienio kontrolės punktas

Pareigūnas nepateikė išsamesnės informacijos apie kontrolės punkto pobūdį ar sprogimo padarytą žalą.
Rusija pastarosiomis savaitėmis surengė ne vieną išpuolį netoli Ukrainos sienos su Lenkija, dėl kurių sulaukė Varšuvos ir jos Europos sąjungininkų pasmerkimo.
Anksčiau šį mėnesį Rusijos dronas tame pačiame rajone kliudė iš Kyjivo į Varšuvą vykusį keleivinį traukinį. Lenkijos užsienio reikalų ministras šį išpuolį pavadino „eskalacija“.
„Deja, netoli sienos su Lenkija, Starovoitovo kaime, buvo suduotas smūgis“, – platformoje „Telegram“ parašė Romanas Romaniukas, laikinasis Ukrainos vakarinės Voluinės srities gubernatorius.
„Sprogimo banga apgadino pasienio kontrolės punkto pastatą prie įvažiavimo į terminalą“, – pažymėjo jis ir pridūrė, kad pranešimų apie sužeistuosius ar žuvusiuosius kol kas negauta.
Starovoitovo kaimas yra už maždaug dviejų kilometrų nuo Lenkijos sienos, netoli Ukrainos Jagodino pasienio punkto.
Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas Kamišas) socialiniame tinkle „X“ taip pat pranešė apie šį smūgį.
„Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Mūsų oro gynybos sistemos ir orlaiviai buvo pasirengę reaguoti“, – parašė jis.
Rusija šio smūgio kol kas nekomentavo.
Anksčiau šį mėnesį paklaustas apie drono smūgį netoli Lenkijos sienos, Kremlius pareiškė, kad toliau smogs taikiniams „visoje“ Ukrainoje.
Naujausi komentarai