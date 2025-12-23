Ukraina sako išvedusi pajėgas iš rytinio Siversko miesto

„Siekiant išsaugoti mūsų karių gyvybes ir mūsų dalinių kovinį pajėgumą, Ukrainos gynėjai pasitraukė iš šios gyvenvietės“, – pranešė kariuomenė ir pridūrė, kad rusai turi „didelį pranašumą žmogiškųjų išteklių ir įrangos požiūriu“ ir jiems taip pat padeda oro sąlygos.
Kremlius dar gruodžio 11-ąją skelbė, kad jo kariuomenė perėmė Siversko – miesto rytinėje Ukrainos Donecko srityje – kontrolę.
Ukraina to pareiškimo tuomet nepatvirtino.
Tuo metu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį citavo Rusijos valstybinės naujienų agentūros, tvirtino, kad Siversko perėmimas Rusijos kontrolėn buvo aptartas prezidento Vladimiro Putino susitikime su kariuomenės vadais.
Ukrainos kariuomenė tebekovoja Siversko apylinkėse, o miestas, pasak Kyjivo generalinio štabo, tebėra pasiekiamas Ukrainos artilerijai.
Rusijos kariuomenė lėtai, bet užtikrintai veržiasi per Rytų Ukrainą ir atima teritoriją iš karių bei ginkluotės stokojančių Ukrainos pajėgų, o kai kurios iš nuožmiausių kovų verda Donecko srityje.
Pastarojo meto laimėjimų padrąsintas V. Putinas praėjusią savaitę per savo metų pabaigos spaudos konferenciją pagrasino užimti dar daugiau teritorijos.
Donecko sritis yra pagrindinė kliūtis JAV vadovaujamose derybose dėl karo užbaigimo, o Ukraina teigia, kad yra spaudžiama atiduoti likusią srities dalį Rusijai.
Siverskas yra įsikūręs už maždaug 30 kilometrų į rytus nuo Kramatorsko ir Slaviansko – dviejų paskutinių Ukrainos vis dar kontroliuojamų didelių miestų Donecko srityje – pramonės ir kasybos regione, kurį siekia užkariauti Maskva.
Prieš karą mieste gyveno apie 11 tūkst. žmonių.
Rytų Ukraina niokojama nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį pradėjo savo puolimą, kurio metu žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.