Ukraina teigia pirmą kartą sėkmingai atakavusi rusų povandeninį laivą

Tai pirmas kartas per beveik ketverius metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją, kai Ukraina surengė sėkmingą ataką prieš povandeninį laivą.
Pastarosiomis savaitėmis Kyjivas suintensyvino karinių jūrų pajėgų atakas prieš, jo teigimu, su Rusija susijusius laivus Juodojoje jūroje. Tuo metu Rusijos pajėgos rengia reguliarias atakas prieš Ukrainos Odesos uostą.
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas šeštadienį, po kelių smūgių laivams regione, perspėjo nepaversti Juodosios jūros konfrontacijos tarp Rusijos ir Ukrainos rajonu.
Penktadienį per rusų oro smūgį netoli Odesos buvo apgadintas turkų laivas – kelios valandos po to, kai R. T. Erdoganas pasikalbėjo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Anksčiau, Ukrainai atakavus su Rusija siejamus tanklaivius prie Turkijos krantų, turkų lyderis skundėsi dėl, jo žodžiais, nerimą keliančios eskalacijos Juodojoje jūroje.
Pirmadienį Ukrainos saugumo tarnyba SBU prisiėmė atsakomybę už smūgį Rusijos povandeniniam laivui.
„Ukrainos saugumo tarnyba atliko dar vieną unikalią specialią operaciją ir surengė jūrų ataką Novorosijsko uoste“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė SBU.
„Pirmą kartą istorijoje povandeniniai dronai „Sub Sea Baby“ susprogdino rusų (...) povandeninį laivą“, – teigė SBU.
SBU pareiškė, kad šis povandeninis laivas turėjo keturis sparnuotųjų raketų „Kalibr“ paleidimo įrenginius, iš kurių buvo atakuojama Ukrainos teritorija.
Pasak SBU, Rusijos povandeninis laivas atakos metu buvo smarkiai apgadintas ir „iš esmės yra išvestas iš rikiuotės“.
Rusija kol kas nekomentavo šio incidento.
Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją, Ukraina ne kartą atakavo Rusijos laivus Juodojoje jūroje, pasitelkdama dronus ir raketas.