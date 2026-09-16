Ukrainiečiai likvidavo lietuviškų šaknų turėjusį Rusijos generolą

Apie tai trečiadienį rašo portalas „TVP World“.
Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Grunisas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisiėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis šaukiniu „Magyaras (Madjaras)“.
R. Brovdis šį pareiškimą paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“, prie liepą padaryto vaizdo įrašo, kuriame A. Grunisas informuoja V. Putiną, jog Ukrainos rytinėje Donecko srityje esanti Kostiantynivka yra jo kontroliuojama.
Ukrainos kariuomenė neigia Kremliaus pranešimus, kad Kostiantynivka krito, ir tvirtina, kad kovos tęsiasi.
JAV įsikūręs Karo studijų institutas (ISW) rugsėjo 1 dieną pareiškė, kad nors Rusijos pajėgos šiame mieste buvo gausios, joms „iki šiol nepavyko visiškai užimti Kostiantynivkos“.
R. Brovdžio įraše taip pat buvo vaizdo medžiaga, kurioje matyti, kaip A. Grunisui įteikiamas Rusijos Federacijos didvyrio medalis, skirtas jam rugpjūčio pabaigoje.
R. Brovdis teigė, kad A. Grunisas buvo nukautas rugsėjo 12 dieną „savo naktiniame guolyje laikinai okupuotoje Donecko srities teritorijoje“.
R. Brovdžio teigimu, A. Grunisas yra septintasis brigados, divizijos ar armijos lygio Rusijos vadas, kurį, kaip patvirtinta, nukovė ukrainiečių dronų pajėgų daliniai.
Nepriklausoma Baltarusijos žiniasklaidos priemonė „Nexta“ socialiniame tinkle „X“ pranešė, jog prokremliški Rusijos karo tinklaraštininkai įtaria, kad A. Gruniso buvimo vietą išdavė informatoriai, ir dabar ieško „išdavikų“.