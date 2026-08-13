 Ukrainiečių naikintuvo pilotas sunaikino rusų vadavietę su dronų operatoriais

Ukrainiečių naikintuvo pilotas sunaikino rusų vadavietę su dronų operatoriais

2026-08-13 15:45
Jūras Barauskas (ELTA)

Ukrainos naikintuvo „Su-27“ pilotas sunaikino Rusijos okupantų vadavietę kartu su joje buvusiais nepilotuojamųjų orlaivių operatoriais.

<span>Ukrainiečių naikintuvo pilotas sunaikino rusų vadavietę su dronų operatoriais</span>
Ukrainiečių naikintuvo pilotas sunaikino rusų vadavietę su dronų operatoriais / Scanpix nuotr.

Apie tai platformoje „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų 39-oji taktinės aviacijos brigada, pavadinta Ukrainos didvyrio Oleksandro Dovhačo vardu.

„Ukrainos karinių oro pajėgų pilotas įvykdė antskrydį virš Rusijos pajėgų vadavietės, kurioje buvo dislokuoti kariai, įskaitant nepilotuojamų orlaivių operatorius“, – teigiama pranešime.

Įgula panaudojo dvi valdomąsias aviacines bombas.

Brigados teigimu, smūgio metu taikinys buvo visiškai sunaikintas, o jame buvusios priešo pajėgos – likviduotos.

Brigada pabrėžė, kad, praradus vadavietę, rusams bus sunkiau vadovauti savo kariniams daliniams bei koordinuoti jų veiksmus, o sunaikinus nepilotuojamųjų orlaivių operatorius priešas negalės vykdyti žvalgybos ir valdyti nepilotuojamųjų orlaivių.

Kaip anksčiau pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, naikintuvo „Su-27“ pilotas preciziniu smūgiu sunaikino Rusijos artilerijos poziciją, iš kurios buvo apšaudomi Ukrainos gynybos pajėgų daliniai Zaporižios kryptimi.

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