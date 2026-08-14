Ukrainoje daugėja civilių aukų

Per Rusijos smūgį Sumų srityje penktadienio rytą taip pat buvo sužeisti dar keturi žmonės, įskaitant žuvusio berniuko tėvą ir močiutę, kurie buvo paguldyti į ligoninę dėl sunkių nudegimų, sakė regiono karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas.
Smūgis buvo suduotas kitą dieną po to, kai Jungtinės Tautos (JT) paskelbė, kad liepa buvo daugiausiai Ukrainos civilių gyvybių nusinešęs mėnuo nuo pirmųjų Maskvos didelio masto invazijos savaičių prieš daugiau nei ketverius metus.
JT stebėjimo misija Kyjive pranešė, kad praėjusį mėnesį žuvo mažiausiai 437 civiliai, o dar 2 610 buvo sužeisti, Rusijai suintensyvinus Ukrainos miestų ir miestelių bombardavimą.
Apskritai nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metų vasario 24 dieną, JT žmogaus teisių stebėtojų teigimu, kare žuvo mažiausiai 16 874 civiliai, įskaitant 820 vaikų, o dar 51 273 žmonės, įskaitant 3 126 vaikus, buvo sužeisti.
Ukrainos rytinėje Donecko srityje Rusijos sklandanti bomba sugriovė šešis 10 aukštų daugiabučio aukštus, žuvo vienas žmogus, o dar 16 buvo sužeisti, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Rusija kasdien paleidžia apie 220 sklandančių bombų į gyvenvietes netoli fronto linijos Rytų ir Pietų Ukrainoje, penktadienį socialiniuose tinkluose paskelbė V. Zelenskis.
Rusijos pajėgos naikina gyvenvietes šiomis 300 kg sveriančiomis bombomis, artilerija, raketomis ir dronais, o tada siunčia pėstininkų dalinius pulti pažeidžiamų gynėjų. Dėl šios taktikos daugelis miestų ir kaimų tapo nebetinkami gyventi.
Iš viso Rusija praėjusią naktį atakavo 12 Ukrainos regionų, sužeidė dešimtis žmonių, teigė V. Zelenskis.
Ukrainiečių oro pajėgos pranešė, kad Maskva praėjusią naktį atakavo Ukrainą 112 dronų, kurių 90 buvo numušti arba perimti. Užfiksuoti pataikymai 11 vietų ir dronų nuolaužų kritimas 6 vietose.