Ukrainoje iki gyvos galvos įkalintas buvusią parlamentarę nužudęs vyras

60-metė Iryna Farion, trumpai buvusi ultranacionalistinės partijos „Svoboda“ parlamento nare, liepos 19 d. buvo nušauta į galvą netoli savo buto Vakarų Ukrainos Lvivo mieste.
Gerai žinoma veikėja nuolat kritikavo pareigūnus ir kariškius už tai, kad šie kalba rusiškai, o ne ukrainietiškai.
Lvivo teismas pripažino įtariamąjį, kuriam nužudymo metu buvo 18 metų, kaltu dėl tyčinės žmogžudystės, įvykdytos dėl rasinės, tautinės ar religinės netolerancijos.
„Teismo skirta bausmė – įkalinimas iki gyvos galvos“, – rašoma Ukrainos generalinės prokuratūros pranešime.
„Nuteistasis laikėsi požiūrio, kad rusakalbiai Ukrainos piliečiai tariamai diskriminuojami dėl tautybės“, – sakoma pranešime.
Jis laikė I. Farion, žinomą dėl viešos pozicijos ginant ukrainiečių kalbą ir kultūrą, „asmeniu, tariamai griaunančiu nacionalinę vienybę“, pridūrė prokuratūra.
I. Farion buvo Lvivo Humanitarinių ir socialinių mokslų instituto profesorė, ukrainiečių kalbos specialistė, taip pat skaitė paskaitas nuotoliu. Ji kūrė turinį platformoje „YouTube“ ir dažnai pasirodydavo per televiziją.
2023 m. I. Farion buvo atleista iš akademinių pareigų po studentų protestų dėl jos komentarų, pasakytų per interviu televizijai. Ji įžeidė kai kurias karines brigadas, įskaitant gerai žinomą „Azov“ dalinį, kurio nariai dažnai kalba rusiškai.
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