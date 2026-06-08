Ukrainoje per Rusijos smūgius keturi žmonės žuvo, o dar daugiau nei 30 buvo sužeisti

Per išpuolį prieš gyvenamąjį namą Zaporižioje žuvo dvi moterys, o tarp 18 sužeistųjų buvo keturi vaikai nuo penkerių iki 12 metų amžiaus, pranešė srities gubernatorius Ivanas Fedorovas.
Savo socialinių tinklų paskyroje I. Fedorovas pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti uždengti kūnai ir sugriautas pastatas miesto centre, esančiame maždaug už 25 km nuo Rusijos pozicijų.
Šiaurės rytiniame Sumų regione gubernatorius Olegas Hryhorovas pranešė apie Rusijos ataką minosvaidžiais ir dronais Seredyna Budos rajone.
„Dėl priešo atakos žuvo dviračiu važiavęs 71 metų vietos gyventojas“, – teigė jis.
Kita Rusijos ataka buvo nukreipta prieš daugiabutį, banką ir parduotuvę Nikopolyje, Dnipropetrovsko srityje, pranešė vietos karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža.
„Vienas žmogus žuvo, o keturi buvo sužeisti“, – paskelbė jis.
Vietos pareigūnai pranešė, kad per smūgius Slovjanske, Donecko srityje, buvo sužeisti mažiausiai septyni žmonės, o Odesos srityje – dar trys.
Pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo kasdieniai Maskvos išpuoliai, nusinešantys civilių gyvybes, o Ukraina atsakė savo dronų smūgiais giliau Rusijos teritorijoje, teigdama, kad jie daugiausia nukreipti prieš karinius ir energetikos objektus.
Remiantis balandį paskelbtais Jungtinių Tautų (JT) vertinimais, nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metų vasarį Ukrainos kontroliuojamose zonose žuvo mažiausiai 15 850 civilių gyventojų.
Rusijos kontroliuojamose zonose žuvo daugiau nei 2 800 civilių, rodo JT duomenys, kuriuose priduriama, kad Ukrainos ir Rusijos okupuotose zonose sužeista daugiau nei 44 800 žmonių.