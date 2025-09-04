 Ukrainoje žuvo du išminuotojai iš Danijos pabėgėlių reikalų tarybos misijos

2025-09-04 17:39
BNS inf.

Per Rusijos ataką šiaurinėje Ukrainos dalyje ketvirtadienį žuvo du Danijos pabėgėlių reikalų tarybos misijos nariai, vykdę išminavimo darbus Maskvos pajėgų anksčiau okupuotoje teritorijoje, pranešė vietos gubernatorius.

Ukrainoje žuvo du išminuotojai iš Danijos pabėgėlių reikalų tarybos misijos / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Ekspertai teigia, kad Ukraina yra labiausiai užminuota šalis pasaulyje; išminuotojų komandos dirba šalies šiaurėje, pietuose ir rytuose, kur Ukraina atkovojo invazijos pradžioje Rusijos užgrobtas teritorijas.

„Rusai tyčia taikėsi į Danijos pabėgėlių reikalų tarybos humanitarinės išminavimo misijos darbuotojus (...) žinoma, kad žuvo du žmonės“, – socialiniame tinkle parašė Černihivo srities vadovas Vjačeslavas Čausas.  

Smūgis buvo suduotas netoli srities administracinio centro Černihivo, esančio už 125 kilometrų į šiaurę nuo Kyjivo, priemiesčio.

„Pirmiausia rusai užteršė teritoriją sprogmenimis ir minomis. Dabar jie žudo žmones, civilius, kurie rizikuoja savo gyvybėmis, kad išvalytų mūsų žemę“, – pridūrė V. Chausas.

Jis sakė, kad dar trys žmonės buvo sužeisti.

Karo pradžioje Rusijos pajėgos, įsiveržusios iš Maskvos sąjungininkės Baltarusijos teritorijos, buvo apsupusios šį miestą.

